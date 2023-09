Os lançamentos da semana (25 de setembro a 1 de outubro) na Netflix

A Netflix anunciou os lançamentos da semana de 25 de setembro a 1 de outubro, trazendo diversas novidades. Destaque para "Carga Máxima", o primeiro filme de ação brasileiro da plataforma.

Imagem: divulgação/internet

Além disso, a série "Castlevania: Noturno" explora a história de Richter Belmont, personagem dos populares jogos da franquia. Não podemos deixar de mencionar "A Incrível História de Henry Sugar", o mais recente filme de Wes Anderson. Confira a lista completa de lançamentos abaixo.

Segunda-feira, 25 de setembro

Little Baby Bum: Hora da Música – 1ª Temporada

Esta série original da Netflix do Reino Unido é uma delícia para os pequenos. Na mágica pré-escola Hora da Música, cada episódio leva as crianças em aventuras cheias de músicas cativantes e aprendizado educacional.

Terça-feira, 26 de setembro

O Jogo do Diabo – 1ª temporada

Este reality show original da Netflix, produzido na Coreia do Sul, oferece uma competição emocionante com doze participantes. À medida que competem por um prêmio valioso, O Jogo do Diabo mostra alianças que são formadas, segredos são revelados e ninguém está a salvo.

My Little Pony: Deixe sua Marca – Capítulo 5

Este filme animado é uma adição encantadora à amada franquia My Little Pony, mais dos sucessos da Netflix. Acompanhe a pequena pônei Sunny Starscout e seus amigos em novas aventuras cheias de magia e lições valiosas sobre a amizade.

Quarta-feira, 27 de setembro

A Incrível História de Henry Sugar

Este filme dramático dos EUA é uma adaptação envolvente de um conto de Roald Dahl, sendo mais uma das produções originais da Netflix. A história de A Incrível História de Henry Sugar segue um homem rico em busca de um guru com habilidades extraordinárias, que o ajudarão a ganhar vantagem em um jogo de trapaça.

Carga Máxima

Este filme de ação brasileiro da Netflix segue a jornada de Roger, um piloto de caminhão de corrida que se envolve em roubos de cargas para proteger sua equipe. Com um elenco talentoso, incluindo Sheron Menezzes, Raphael Logam e outros, Carga Máxima traz história repleta de ação promete uma emocionante reviravolta.

Quinta-feira, 28 de setembro

O Amor Está no Ar

Neste filme de comédia romântica australiano, acompanhamos a história de Dana Randall, uma piloto dedicada de uma empresa de serviços aéreos sem fins lucrativos. Quando um auditor britânico chega para revisar as finanças da empresa, segredos e sentimentos inesperados surgem. O filme O Amor Está no Ar, é um conto cativante de amor e lealdade

Sexta-feira, 29 de setembro

Destinos à Deriva

Mia, uma mulher grávida, se encontra em uma situação de vida ou morte quando é separada de seu marido e lançada ao mar durante uma tempestade. Sozinha e lutando para sobreviver, ela fará de tudo para reencontrar seu marido e salvar sua filha em Destinos à deriva.

Power Rangers: Fúria Cósmica – 1ª temporada

A equipe de Power Rangers: Dino Fúria embarca em uma emocionante jornada pelo espaço sideral nesta série infantil de ação dos EUA. Novas habilidades cósmicas e desafios aguardam os heróis enquanto eles lutam para salvar o universo do vilão Lord Zedd.

Da Redação com O Tempo