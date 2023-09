Confira: como fazer áudio do WhatsApp virar texto?

Como transformar mensagens de áudio do WhatsApp em texto? Embora o WhatsApp não ofereça um recurso nativo para essa conversão, é possível realizar essa tarefa sem a necessidade de downloads adicionais. Dentro do próprio aplicativo, existem assistentes virtuais gratuitos que podem transformar gravações de voz em mensagens escritas.

Imagem: ilustrativa/internet

Você pode realizar essa conversão com a ajuda de dois chatbots: o ViraTexto e a LuzIA. Ambos são gratuitos e podem ser ativados enviando uma mensagem para seus números correspondentes. Abaixo, apresentamos as duas opções para transformar áudios em texto no WhatsApp.

ViraTexto

Adicione o número (31) 97228-0540 como contato;Inicie uma conversa no WhatsApp, leia os termos de uso e toque em "Concordo";

Escolha o contato do ViraTexto para encaminhar a gravação;

Aguarde alguns segundos até a assistente transcrever a mensagem.

O ViraTexto consegue transcrever áudios em português com até 4 minutos de duração.

A plataforma de chatbots Blip, que desenvolveu o ViraTexto, afirma que os dados recebidos pela plataforma são tratados de forma sigilosa e armazenados temporariamente.

LuzIA

Adicione o número (11) 97255-3036 como contato;

Em outra conversa, toque e segure sobre um áudio e clique na seta para a direita;

Escolha o contato da LuzIA para encaminhar a gravação;

Aguarde alguns segundos até a assistente transcrever a mensagem.

A LuzIA usa o modelo de inteligência artificial Whisper, da Open AI (a criadora do ChatGPT), para transformar áudios de até 10 minutos em texto.

A ferramenta usa o ChatGPT para criar mensagens e o modelo Kandinsky para gerar até 5 imagens por dia a partir de descrições em texto. Ela também pode interagir por meio de suas personalidades alternativas, incluindo personagens como Hermione, de Harry Potter, e Mestre Yoda, de Star Wars.

Da Redação com G1