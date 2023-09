Fuja do calor: Conheça 6 cachoeiras próximas de Sete Lagoas para se refrescar

A tarde de ontem (25/09) em Sete Lagoas foi marcada por temperaturas escaldantes, carência de chuvas e um clima árido que culminou em um recorde de calor histórico. Os termômetros alcançaram uma máxima sufocante de 38,1ºC, estabelecendo um novo marco na história da cidade. E de acordo com o INMET, esses números tendem a aumentar bastante.

Diante deste cenário abrasador, a pergunta que se faz presente na mente de muitos é: como escapar deste calor infernal? A resposta é simples: fuja para as cachoeiras e refresque-se nas águas geladas.

As opções de cachoeiras nos arredores de Sete Lagoas são abundantes, variando desde as de fácil acesso até as que exigem uma caminhada mais desafiadora. Preparamos um roteiro de cachoeiras para aqueles que desejam se refugiar do calor de maneira revigorante.

1. Poço Encantado – Brumadinho

Foto: Estrada Real/ Prefeitura de Brumadinho/ Divulgação

Localizado a 91,3 km de Sete Lagoas, o Poço Encantado é um tesouro com suas águas cristalinas e uma pequena queda d'água. Este local raramente fica superlotado, tornando-o ideal para quem busca um lugar tranquilo para se refrescar e tirar fotos. No entanto, os visitantes devem estar preparados para uma caminhada de cerca de três horas de ida e três horas de volta, mesmo que a trilha seja de dificuldade moderada. O esforço é recompensado pela beleza única do Poço Encantado.

2. Cachoeira Véu da Noiva – Serra do Cipó

Foto: Reprodução/ Dearbdesign

A 101 km da cidade, encontra-se uma das cachoeiras mais famosas da região, a Véu da Noiva, que possui um poço natural perfeito para banho. Para chegar lá, os visitantes precisam seguir uma trilha de fácil acesso com corrimão, que dura cerca de 10 minutos, apesar da inclinação acentuada. A cachoeira conta com comodidades como bar e banheiros para o conforto dos visitantes.

3. Cachoeira Grande – Serra do Cipó

Foto: Reprodução/ Portal Serra do Cipó

Ideal para quem deseja relaxar em meio à natureza, a Cachoeira Grande oferece várias quedas d'água e poços ao longo do seu curso. Devido à facilidade de acesso, é um local adequado para levar crianças e pessoas que não têm experiência em atividades físicas. Localizada a 90 km de Sete Lagoas, esta cachoeira larga no Rio Cipó, com 60 metros de extensão e uma queda de 10 metros, é considerada uma das mais belas do parque.

4. Cachoeira das Codornas – Nova Lima

Foto: Reprodução/ Turismo em Minas Gerais

Localizada a aproximadamente 100 km de Sete Lagoas, esta beleza natural é de fácil acesso e pode ser alcançada de carro. Os visitantes também têm a opção de estacionar o carro na entrada do Condomínio Alameda das Águas e seguir a trilha a pé ou de bicicleta. A trilha é considerada de fácil acesso, com 12 km de ida e volta (somando os dois trechos), e oferece belas paisagens, incluindo um cânion rochoso nas bordas, com cerca de 10 metros de profundidade.

5. Cachoeira do Urubu - Pedro Leopoldo

Foto: Reprodução/ Camila Almeida

A Cachoeira do Urubu, localizada a 49 km de Sete Lagoas, é uma das mais belas e límpidas da região de Pedro Leopoldo. Com aproximadamente 15 metros de queda livre, forma uma piscina natural com 80 centímetros de profundidade, rodeada por um relevo e vegetação típicos do campo rupestre. Para os amantes da natureza, o local conta com um restaurante que funciona aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h, com uma taxa de entrada de R$ 25.

6. Cachoeira da Ostra - Brumadinho

Foto: Reprodução/ Viajento

Localizada a cerca de 100 km de Sete Lagoas, a Cachoeira da Ostra oferece piscinas naturais para os visitantes desfrutarem. O acesso pode ser feito pelo Condomínio Retiro das Pedras ou por Casa Branca. A trilha pelo Retiro das Pedras é considerada de nível médio a difícil, com aproximadamente 10 km de ida e volta. Por outro lado, a trilha por Casa Branca é classificada como fácil, com distância semelhante.

É importante observar que muitas cachoeiras têm restrições, como a proibição de churrascos, fogueiras e garrafas de vidro, bem como a entrada de animais de estimação. Portanto, é fundamental estar atento às regras de cada local. Além disso, preparamos também uma lista de cuidados para evitar acidentes nesses locais.Clique aqui e fuja desse calorão com segurança.

Da redação, Djhessica Monteiro