Cãomiada 2023 está confirmada para o próximo domingo, 1º de outubro, no Parque Náutico da Boa Vista

6ª edição do tradicional evento traz várias novidades para tutores e seus pets

A Cãomiada 2023, inicialmente marcada para o dia 27 de agosto e remarcada em função do tempo chuvoso na ocasião, finalmente ocorre no próximo domingo, 1º de outubro, de 8h às 13h, no Parque Náutico da Lagoa da Boa Vista. Uma iniciativa da Associação dos Protetores de Animais de Sete Lagoas (Aspa-7), que tem o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/ Luiz Claudio Alvarenga

A Cãomiada integra o calendário oficial de eventos do município e, este ano, aborda a temática “Vida Animal Livre”, com foco nos princípios de liberdade animal reconhecidos internacionalmente pela Organização das Nações Unidas (ONU). “Nossa administração sempre deu atenção especial à causa animal com ações governamentais de grande impacto na área. Transformamos o nosso Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) em um dos mais completos de Minas Gerais, realizamos mais de 6 mil castrações gratuitas e agora estamos distribuindo mais de 7 mil coleiras protetoras contra a leishmaniose. Apoiar iniciativas como a Cãomiada faz parte deste processo de mudar a realidade do setor em nossa cidade”, destaca Duílio de Castro.

A 6ª Cãomiada estará repleta de novidades e prepara um ambiente especial para tutores e visitantes. Este ano, por exemplo, será lançado o concurso pet SimpatiCão & SimpatiCat, que vai eleger o cão e o gato mais simpáticos de Sete Lagoas. Além disso, haverá feira de adoção coordenada pelo CCZ e brincadeiras. “Vai ser um evento incrível com uma estrutura especial com stands, música e muita diversão. Quem ama os pets não pode perder”, ressalta Nina Lucas, associada da Aspa-7.

Fazem parte da programação stands de exposição (sempre com lojistas parceiros), apresentações culturais e de entretenimento, prestação de serviços aos tutores e aos pets presentes, palestras educativas e a tradicional volta no entorno da Lagoa Boa Vista junto aos animais. Quem doar 1kg de ração participará do sorteio de vários brindes. As doações serão destinadas a instituições que defendem a causa animal. Informações gerais sobre a 6ª Cãomiada nas páginas do intagram @aspa7l ou @caomiada7l.

Serviço: 6ª Cãomiada

Dia: 1º de outubro

Hora: 9h às 13h

Local: Parque Náutico da Lagoa Boa Vista

Entrada franca

Pede-se doação de 1kg de ração

Com Prefeitura de Sete Lagoas