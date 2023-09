Começa hoje a 1ª Primavera Rosiana no Sertão de Guimarães em Sete Lagoas; veja programação

O evento cultural "Primavera Rosiana" tem como objetivo homenagear Chico Moreira e Criolo, destacando sua conexão com a obra de Guimarães Rosa e promovendo Sete Lagoas como destino turístico e cultural. De 27 de setembro a 1 de outubro, o Armazém Cultural Sertão de Guimarães sediará atividades como exibição de filmes, palestras, exposições e apresentações musicais, com entrada gratuita mediante reserva via WhatsApp pelo número (31) 99740-0014. O evento busca enriquecer a experiência cultural local. Para mais informações, acesse @sertaodeguimaraes.

Imagem: reprodução/ Sertão de Guimarães

O Sertão de Guimarães, em parceria com o Sicoob Credisete, Uninter e Circuito das Grutas, está lançando um evento cultural imperdível: a Primavera Rosiana. Essa iniciativa, promovida pelo Armazém Cultural Sertão de Guimarães, tem como objetivo homenagear Chico Moreira, Criolo e a profunda conexão que ambos compartilham com a obra do renomado escritor Guimarães Rosa. Além disso, a Primavera Rosiana pretende inserir Sete Lagoas no cenário turístico e cultural mundial, destacando a importância dessa referência literária.

Durante os dias 27 de setembro a 1 de outubro, o Armazém Cultural será palco de uma série de atividades enriquecedoras. Os visitantes terão a oportunidade de assistir a filmes, participar de palestras esclarecedoras, envolver-se em bate-papos inspiradores, apreciar exposições artísticas e desfrutar de emocionantes apresentações musicais.

Para garantir sua participação nesse evento cultural único, os interessados devem fazer reservas pelo WhatsApp no número (31) 99740-0014. Embora a entrada seja gratuita, é essencial fazer a reserva para assegurar seu lugar. Importante observar que haverá cobrança de couvert musical nas noites de sexta-feira e sábado.

A Primeira Primavera Rosiana acontecerá no Sertão de Guimarães Armazém Cultural, localizado na Rua Jucá Cândido, 440 - B, Sete Lagoas. Este é um evento que promete enriquecer a experiência cultural e turística da região, conectando os participantes com a rica herança literária de Guimarães Rosa e celebrando a influência duradoura de sua obra. Para mais informações, acesse @sertaodeguimaraes.

Veja a programação completa:

Da redação