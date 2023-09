Congadar volta a se apresentar em Sete Lagoas dentro da programação do Fecomércio na Rua

O show acontece na tarde de domingo em frente ao Terminal Urbano de Transporte, na Avenida Antônio Olinto

Depois de quase um ano, a Congadar volta a se apresentar em casa. No próximo domingo, dia 1º de outubro, a banda faz show dentro da programação do Fecomércio na Rua, que será realizado a partir dessa quinta-feira na Avenida Antônio Olinto, em frente ao Terminal Urbano de Transporte. O grupo sobe ao palco às 15h para encerrar o evento no Minas ao Luar Pocket, gratuito e aberto ao público.

Crédito: Flávio Charchar

Desde seu último show na cidade, no dia 20 de novembro em comemoração ao Dia da Consciência Negra no Quarteirão Preto, a banda lançou um novo disco, o EP “Morro das Três Cruzes”, trabalho que ganhou destaque em diversos sites e publicações brasileiras sobre música. Além dos dois primeiros discos, Retirante (2019) e Chora N’goma (2022), o grupo vai incluir músicas do novo trabalho. “Será a primeira vez que vamos tocar essas músicas aqui em Sete Lagoas. E tem um significado especial. Afinal, o morro das três cruzes, que influenciou um pouco o novo disco, fica aqui na cidade e muitas pessoas não conhecem”, observa Saúva, cantor e percussionista da Congadar.

A banda promete fazer um show completo, que terá músicas de todos os discos. A Congadar chega praticamente direto do Paraná, onde faz show na sexta-feira no festival Paraíso do Rock que acontece neste final de semana em Paraíso do Norte, para o palco na cidade. E depois já se prepara para voltar ao sul do país, para apresentação em outro festival de renome nacional, o TUM Festival, que acontece em Florianópolis (SC) e inclui nomes como João Bosco, Lenine, Daniela Mercury e Marina Sena.

Com o encontro do congado mineiro e o rock, a Congadar vem ganhando espaço no mercado da música nacional. Formada há quase 10 anos, conta com Saúva, Filipe Eltão e Wesley Pelé nas vozes e caixas, Giuliano Fernandes na guitarra, Marcão Avellar no baixo e Sérgio DT na bateria, além de Igor Félix na guitarra, atualmente afastado. Tem três discos lançados e já se apresentou em importantes festivais como o Forró da Lua Cheia (Altinópolis/SP), Timbre (Uberlândia/MG), MARTE (Ouro Preto/MG) e dividiu palco com nomes como Cordel do Fogo Encantado, Chico César, Mauricio Tizumba e Titane.

Fecomércio – O evento Fecomério na Rua tem o objetivo de levar à população local uma programação gratuita com oficinas, palestras, atendimentos de saúde, atividades de lazer, shows, por meio dos caminhões do Sesc e da carreta Senac, e promoções exclusivas no comércio da cidade. A ação ocorre na Avenida Antônio Olinto, em frente ao terminal urbano de transporte, quinta-feira, das 7h às 19h; sexta-feira, das 7h às 20h; sábado, das 7h às 21h e domingo, das 7h às 17h. O projeto é uma realização do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicato do Comércio de Sete Lagoas, que integram a CNC – Confederação Nacional do Comércio de bens, serviços e turismo, com apoio da Prefeitura Municipal.

Redes sociais: @congadar

Serviço:

Show Congadar no Minas ao Luar Pocket

Domingo, 01/10

Às 15h

Local: Avenida Antônio Olinto, em frente ao Terminal Urbano de Transporte

Com Assessoria Congadar