Chico Moreira e Criolo são homenageados no Sertão de Guimarães em Sete Lagoas

Os primos do escritor Guimarães Rosa, Chico Moreira e Criolo, estão sendo lembrados no evento Primavera Rosiana, iniciado nesta quarta-feira e com programação até domingo no Sertão de Guimarães – Armazém Cultural. Uma agenda especial acontecerá na noite desta sexta-feira, 29/9, a partir das 18h30, quando haverá a inauguração de um mini memorial, incluindo biblioteca e dois painéis, um sobre Chico e Criolo, e outro sobre Guimarães Rosa.

Criolo - Foto: Divulgação/ Arquivo/ Sertão de Guimarães

O objetivo dos organizadores é fazer jus à inserção de Sete Lagoas no contexto do universo do autor de 'Grande Sertão: Veredas'. A noite contará também com a presença do conhecido contador de histórias Brasinha, de Cordisburgo, abertura da exposição 'Cores do Sertão', do artista visual Manu Militão, de Brasília, e apresentação musical do Projeto Caxangá, com Andrea dos Santos e Vagner Santana, também de Brasília. Familiares de Chico e Criolo estarão presentes no encontro.

A programação completa pode ser conferida no Instagram@sertãodeguimaraes. Na tarde de sábado, haverá novamente música do Projeto Caxangá, a partir das 13h, seguida de apresentação do Miguilim, Grupo de Contadores de Histórias de Guimarães Rosa, de Cordisburgo, às 16h. O endereço é rua Juca Cândido, 400, bairro Jardim Cambuí.

HISTÓRIA - O desejo por um Jipe Willys 1951 importado levou o fazendeiro Chico Moreira ao Rio de Janeiro. Para retirar o veículo na alfândega, pediu ajuda ao primo diplomata e escritor Guimarães Rosa. Nesse encontro, Rosa falou de sua vontade de viajar pelo sertão. Chico contou que uma boiada seria levada em breve de uma fazenda sua próxima a Três Marias, para outra em Araçaí. O escritor gostou da ideia e tudo aconteceu.

Constam nos relatos que no dia 10 de maio de 1952, ele apeou na estação ferroviária de Sete Lagoas. Daqui seguiu com o primo e encontrou o sertão que queria, seus lugares, pessoas, costumes, bichos, plantas, cheiros, sons, águas, inspiração. A famosa boiada de 1952 percorreu 240 quilômetros em dez dias. Nesse percurso, Rosa usufruiu das vivências com os vaqueiros, histórias que inspiraram sua obra-prima 'Grande Sertão: Veredas' e outros escritos.

Sete Lagoas é citada em várias obras de Rosa. Aqui, Chico Moreira fixou residência com a família. Mais tarde, seu filho Criolo, que também esteve em parte da boiada, aos 17 anos, por seu carisma tornou-se pessoa conhecida na cidade, tendo como referência a empresa Socorro Franbé, e seus descendentes são sete-lagoanos. Criolo participou também em todo o trajeto da mesma boiada, repetida em 2007, abrindo as homenagens do centenário de Guimarães Rosa, nascido em 27 de junho de 1908. O escritor tornou-se um personagem em uma de suas obras, João Herculino de Souza Lopes, que foi prefeito de Sete Lagoas e genro de Chico Moreira. Manuelzão, o vaqueiro que conduziu a boiada e tornou-se personagem de Rosa, morou em Sete Lagoas e aqui se casou.

A proposta do Sertão de Guimarães Armazém Cultural é valorizar esses fatos que inserem Sete Lagoas, por justiça, no cultural e turístico Circuito Guimarães Rosa. E a casa quer ser referência desse contexto em nosso município. A intenção é realizar também anualmente a Primavera Rosiana, que acontece pela primeira vez nesta semana.

Com Assessoria Sertão de Guimarães