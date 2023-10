Seguindo os passos da Netflix, Disney+ pode encerrar o compartilhamento de senhas; entenda

Em um movimento que segue a tendência estabelecida pela gigante do streaming Netflix, a The Walt Disney Company está tomando medidas para reprimir o compartilhamento de senhas entre os assinantes do Disney+. Essa ação pode se tornar uma realidade em um futuro próximo.

Imagem: Divulgação/ Disney +

Em agosto, surgiu a notícia de que a Disney planejava seguir o exemplo de empresas como a Netflix e implementar medidas para coibir o uso não autorizado de suas contas de streaming. Agora, há evidências de que essa mudança está prestes a acontecer.

Assim como outros serviços de streaming, o Disney+ começará a notificar seus usuários quando detectar que alguém está assistindo a partir de diferentes partes do mundo com a mesma conta. Os primeiros a receber essa notificação foram os assinantes no Canadá, que foram informados sobre o início da monitorização em breve.

Segundo informações obtidas pelo site canadense Mobile Syrup, um e-mail foi enviado aos assinantes do Disney+ no Canadá, anunciando que um "Acordo de Assinante atualizado entrará em vigor na próxima data de faturamento, em ou após 1º de novembro de 2023", com a proibição explícita do compartilhamento de contas com pessoas que não residem na mesma casa.

O e-mail do Disney+ sobre a repressão ao compartilhamento de senhas acrescenta: "Podemos, a nosso critério exclusivo, analisar o uso de sua conta para determinar a conformidade com este acordo. Se determinarmos que você violou este Acordo, podemos limitar ou encerrar o acesso ao Serviço e/ou tomar outras medidas permitidas por este Acordo."

Embora essa notificação tenha sido direcionada aos assinantes canadenses com vigência a partir de 1º de novembro, os assinantes do Disney+ nos Estados Unidos e no Brasil ainda não receberam um aviso semelhante. No entanto, é esperado que essas mudanças se estendam globalmente.

O CEO da The Walt Disney Company, Bob Iger, anteriormente expressou a intenção da empresa de abordar o compartilhamento de contas. Ele afirmou: "Estamos explorando ativamente maneiras de lidar com o compartilhamento de contas e as melhores opções para que os assinantes pagos compartilhem suas contas com amigos e familiares. Ainda este ano, começaremos a atualizar nossos acordos com os assinantes com termos adicionais e nossas políticas de compartilhamento, e implementaremos táticas para impulsionar a monetização em algum momento de 2024."

Iger também mencionou que a Disney já possui a capacidade técnica para monitorar o compartilhamento de senhas, embora não tenha fornecido números específicos sobre a extensão dessa prática. O objetivo final é eliminar o compartilhamento não autorizado e avaliar como isso pode afetar o crescimento de assinantes.

Com essa mudança em vista, os serviços de streaming estão claramente buscando formas de proteger suas receitas e garantir que apenas os assinantes autorizados tenham acesso aos conteúdos exclusivos oferecidos por essas plataformas. É um movimento que está moldando o futuro da indústria do entretenimento online.

Da redação com Observatório do Cinema

{modul[1330]}