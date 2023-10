Preqaria leva o espetáculo 'A Princesa Gaia' a São João Del-Rei, representando Sete Lagoas no Trilha BDMG Cultura

No próximo fim de semana, a renomada Preqaria Cia de Teatro está preparada para transportar o nome de Sete Lagoas até a cidade de São João Del-Rei, com a apresentação especial do espetáculo "A Princesa Gaia". Esta emocionante produção faz parte do prestigioso projeto Trilha BDMG Cultural, que já levou a peça a cidades como Três Marias e Unaí. O projeto conta com o patrocínio do BDMG Cultural, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, além do apoio do Circuito Liberdade e de parceiros locais, como a Prefeitura de Três Marias, o Grupo Fênix de Unaí, o Teatro da Pedra, a Prefeitura de Sete Lagoas, a CCB Contabilidade e a Panificadora Galdina. Para mais informações @preqariaciadeteatro

Foto: Divulgação/ Junio Souza

"A Princesa Gaia" narra a história da Terra em sua juventude, quando era uma princesa em busca do amor e da felicidade. Após receber a permissão de seu pai, o poderoso Rei Sol, para se casar, a princesa decide fugir da pressão e da expectativa de seu reino, aventurando-se no desconhecido, o "nada". Lá, ela encontra Homo Sapiens, o primeiro homem, repleto de questionamentos e perspicácia, que acaba por fasciná-la. O casamento se concretiza, mas o relacionamento logo se transforma em uma luta pelo poder e pelos recursos da Terra, criando uma dinâmica instável.

A direção magistral de João Valadares propõe que os personagens se relacionem com elementos de parques de diversões, dando um toque singular à peça. A Ama Lua utiliza uma gangorra elevada para cercar a Princesa Gaia, cumprindo seu papel de protetora. A Princesa Gaia tem uma "roda da vida", que simboliza a complexidade de sua jornada e dos ciclos da Terra. O Grande Rei possui um trono escorregadio, representando sua busca pelo controle e sua tendência a se esconder atrás das dificuldades.

O espetáculo estreou em 2015 e conquistou indicações ao prêmio Sinparc Melhores de Minas nas categorias de Melhor Atriz (Valquíria Correa) e Melhor Ator (João Valadares). A nova montagem apresenta um elenco renovado, com atores talentosos como Iasmin Duarte, Leticia Cley, Nathan Britz e Rafa Martins, sendo os dois últimos responsáveis pela trilha sonora. A cenografia é de autoria de Iuri Simon, a iluminação é obra de João Valadres, e a cenotecnia é de Paulinho do Boi. Os figurinos foram criados pelos próprios atores, sob a orientação de Ilza Gonçalves.

A Preqaria Cia de Teatro, fundada em 2006, tem se destacado ao longo de seus 17 anos de existência, abordando a precariedade da vida humana por meio de diversas expressões artísticas. A companhia acumulou prêmios, estabeleceu parcerias com artistas de renome internacional e participou de festivais de destaque em todo o país. Além disso, contribuiu significativamente para o cenário teatral de Sete Lagoas , através de projetos como a "Temporada de Teatro de Sete Lagoas", que atraiu um incrível público de 60 mil espectadores em 5 anos, o "Curta Teatro – Festival de Cenas Curtas", o "Arte Concreta: Ações de Formação em Sete Lagoas" e, sobretudo, com a Escola Livre de Artes. A empresa conta com o apoio generoso de empresas como Cimento Nacional, CCB Contabilidade e Panificadora Galdina, além da Churrascaria Três Marias.

Bate-papo sobre diversão e consciência com "A Princesa Gaia"

A produção "A Princesa Gaia" da Preqaria Cia de Teatro não apenas promete entreter, mas também conscientizar nossos jovens cidadãos sobre questões essenciais, como a escassez de água, o desmatamento, a poluição, o aquecimento global e os desastres ambientais. Tudo isso é abordado de forma acessível e até divertida.

Neste espetáculo, os próprios espectadores, independentemente de sua idade, se tornam parte integrante da história. Todos nós somos filhos da Mãe Terra, e essa conexão nos leva a refletir sobre nossa relação com a água e outros recursos naturais, bem como sobre a importância da preservação da espécie humana e do cuidado com o planeta. O mundo enfrenta incertezas climáticas e ambientais, e é fundamental confrontar esses desafios.

O grupo convida professores, pesquisadores, representantes das Secretarias de Planejamento e Meio Ambiente e todos aqueles interessados a se juntarem a essa reflexão proposta pelo espetáculo.

Sinopse

"A Princesa Gaia" é uma peça teatral envolvente e cativante que levanta questões cruciais sobre a relação entre o ser humano e o planeta Terra, visando conscientizar nossos jovens cidadãos. A trama narra a história da Terra quando ela era uma jovem princesa, em busca do amor e da felicidade. Após receber a permissão de seu pai, o poderoso Rei Sol, para se casar, a princesa decide fugir das convenções, aventurando-se em um lugar desconhecido, chamado "nada". Lá, ela encontra o primeiro homem e... se apaixona! O casamento acontece, mas a relação se torna instável.

Imagem: Divulgação/ Preqaria Cia. de Teatro

Detalhes do Espetáculo "A Princesa Gaia" e Oficina "Vocabulário Cênico"

Data: 07 de Outubro de 2023

Horário: 19h30

Ingressos: GRATUITO

Local: Teatro da Pedra (Av. Luís Giarola, 2564 – São Francisco, São João Del Rei - MG)

Além disso, haverá uma oficina chamada "Vocabulário Cênico" no dia 08/10/2023, das 10h às 13h, no mesmo local, Teatro da Pedra, com vagas disponíveis para até 25 pessoas. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (31) 98894-4243.

