Tragédia do submarino Titan será adaptada para ficção

Após concluir uma série documental inspirada na Oceangate e na trágica história do submarino, a MindRiot Entertainment está agora em processo de desenvolvimento de um projeto de ficção baseado na mesma tragédia. Para essa empreitada, eles garantiram os serviços de E. Brian Dobbins, conhecido por seu trabalho em "The Blackening" e "Black-ish", como produtor. Notavelmente, o projeto de ficção atualmente compartilha o título "Salvaged" com a série documental da MindRiot.

Imagem: internet

A narrativa do filme, coescrita por Justin MacGregor e Jonathan Keasey, ambos da MindRiot, explorará os eventos que ocorreram antes, durante e após a trágica odisseia de cinco dias, que resultou na perda de cinco vidas.

O submersível Titan da Oceangate desapareceu em 18 de junho, desencadeando uma extensa busca liderada pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Os passageiros incluíam o CEO da OceanGate, Stockton Rush. Destroços do Titan foram encontrados em 22 de junho, perto do Titanic.

“A Tragédia do Titan é mais um exemplo de um sistema desinformado e precipitado, neste caso, nosso ciclo de mídia ininterrupto de 24 horas por dia, 7 dias por semana, que condena e arruína a vida de tantas pessoas sem qualquer devido processo”, disse Keasey, um advogado licenciado que se tornou cineasta.

“Nosso filme não apenas homenageará todos os envolvidos na tragédia do submarino e suas famílias, mas a produção também servirá como um veículo que aborda uma preocupação mais ampla sobre a natureza da mídia atual.”

Ele acrescentou: “A verdade é tudo o que importa. E o mundo tem o direito de saber a verdade, sempre, não a isca sensacionalista empurrada goela abaixo por aqueles que buscam seus cinco minutos de fama. A vida não é preto e branco. É complicada. Há sutilezas. Sempre sutilezas.”

Ainda não há data de estreia para o filme sobre o submarino titan.

Da Redação com O Tempo