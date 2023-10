Vozes da cidade e região: BarbarAmor, uma artista multitalentosa de Prudente de Morais e Sete Lagoas

Barbara Maria de Almeida Araújo tem 38 anos, é nascida em Sete Lagoas e moradora de Prudente de Moraes. Ela é mãe do Gael, cantora e compositora, além de Policial Militar, Psicóloga e idealizadora do Aqui di Casa. Nessa entrevista, conversamos com ela sobre todas essas faces no Vozes da cidade e região: BarbarAmor.

Durante a a entrevista Barbara explicou a origem do seu nome artístico: "Meu nome artístico era Barbara Maria. BarbarAMARIA, pensei que o verbo amar nesta conjugação estaria fadado a nunca se concretizar. Resolvi passar o verbo AMAR para o substantivo AMOR. Daí ficou BarbarAMOR, aprovado pela numerologia."

A psicóloga, PM, escritora, cantora, mãe, esposa e mulher nos conta como conciliar todas essas facetas da vida. Ela acredita que todas as mulheres têm várias versões de si mesmas e estão constantemente administrando essas versões de forma inconsciente. Para ela, isso não é um mérito pessoal, mas sim uma característica natural de todas as mulheres, mesmo aquelas que levam vidas anônimas. Todas elas precisam equilibrar seus talentos e seus papéis no dia-a-dia.

Quanto à sua profissão atual, Barbara trabalha em duas carreiras, a carreira artística e a carreira militar. No entanto, o emprego público estável ainda é o que garante o sustento dela e paga suas contas.

Em que cidade você nasceu e foi criada?

"Eu nasci em Sete Lagoas porque Prudente de Morais não tem maternidade, e naquela época se registrava as crianças onde elas nasciam e não onde elas residiam. Neste caso eu vivo em Prudente de Morais desde que nasci, porém, dada a característica da cidade de ser pequena e com poucos recursos (escolas, emprego, etc) eu sempre estudei e trabalhei a maior parte da minha vida em Sete Lagoas. Então fui criada com um pé lá e outro cá (Prudente/Sete Lagoas)"

Como surgiu Sarau Aqui di Casa?

"O Sarau foi um projeto paralelo que surgiu quando fazia o curso “O negócio da Música” no SEBRAE MG, como uma iniciativa de criar espaço para apresentação de artistas autorais. Fizemos 9 edições, salvo engano, e quando eu retornei da licença maternidade para o trabalho eu não consegui manter as edições mensais por questão de administração do tempo com a maternidade/trabalho público/vida pessoal. Pretendo retornar as edições do sarau, mas ainda estou me programando para isso."

Quais gêneros musicais você canta?

"Atualmente me enquadro no gênero da nova MPB, mesclando música popular com beats eletrônicos e elementos da música afro-brasileira. Minhas maiores referências na música são: Luedgi Luna, Xenia França, Bruna Black, Duo Avua, Liniker, Gilsons, entre outros."

Nos conte sobre suas parceria musicais?

"O meu disco está cheio de feats com pessoas incríveis como Léo Guto, Oszi Mac. E muitos outros singles com participação de Sansei, George Machado, Lucca D’Jonhson, artistas locais sensacionais. As parcerias são um fomento para a cena local, na qual eu apoio e aposto demais!! Eu ainda convidaria para gravar comigo, Sérgio Pererê, Tamara Franklinn, Nath Rodrigues, Heloa, e muitos outros."

Barbara nos conta que os shows autorais são mais comuns em festivais e em casas de show específicas. Assim, ela menciona que já se apresentou em diversos eventos, incluindo o Festival De Ver Cidade, Sete Lagoas Park Day, Irlandês Rock Bar (há muito tempo atrás), Sarau Aqui Di Casa (é claro), Festival da Vida, Virada Cultural, FENAR Festival de Arte de Rua, entre outros. Ela destaca recentemente ter tido a oportunidade de se apresentar no Anexo Gastro Bar que está abrindo espaço para artistas autorais da cidade em parceria com Terra Plana Music.

"Inclusive dia 08/10 é dia de Terra Plana Sunset, com Pablo Sás, Bntz, Diego Brake e Léo Guto como artista confirmados até agora. Os ingressos estão à venda no Sympla."

Quais são suas expectativas de carreira?

"São otimistas, sempre. Quando fico meio desanimada, nem vem à mente a pergunta: 'O que será que acontece se eu não desistir?' O negócio da música não é nada romântico, mas quando cada célula do seu corpo vibra por um sonho, você não tem outra opção a não ser seguir."

E se você deseja acompanhar o trabalho desta artista, basta segui-la nas redes sociais: Instagram @barbaramorooficial e Youtube @BarbarAmoroficial.

