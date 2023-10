Arena Music Festival tem ponto de vendas no local do evento, a partir desta semana

A mega estrutura do Arena Music Festival que vai receber as apresentações de Mumuzinho e Ferrugem, além de grandes artistas da cidade, está em processo final de montagem, na Arena do Jacaré. A pouco dias do maior festival que a cidade já viu, no próximo dia 12, um ponto de vendas foi aberto no local do evento.

Imagens: Arena Music Festival

Quem ainda não garantiu seu lugar na festa vai poder comprar e ainda conferir os preparativos finais de montagem e cenografia do AMF. Um container foi instalado no estacionamento inferior da Arena do Jacaré para facilitar o processo. No local, quem já comprou vai fazer a troca pela pulseira e quem for comprar já sai com a pulseira que dará acesso ao espaço. Este novo ponto de venda e troca estará aberto no próximo sábado (07) e no domingo (08), sempre das 9h às 19h.

Ainda restam poucos ingressos com valor de segundo lote. Quem preferir pista paga R$ 80, com meia entrada a R$ 40. O camarote vip com open bar de água, cerveja Estrela Galícia, Coca Cola e vodka custa R$ 170. Quem preferir um espaço para os amigos pode comprar uma mesa com seis lugares a R$ 1.200 que dá direito a um combo de R$ 200 em consumo.

E o SeteLagoas.com.br também pode te levar para curtir esse super festival! Quer saber como? Então veja essa promoção e concorra a uma entrada na pista:



Não perca tempo e garanta agora mesmo o seu lugar na festa. Todas as informações e vendas também pelo site oficial, Arena Music Festival . Outros detalhes na página do AMF no instagram, @arenamusicfestival7l.

O evento

O estacionamento inferior do estádio se transforma em um grande espaço com "Arena Gastrô" que está cuidadosamente sendo montada para oferecer uma experiência aconchegante e acolhedora. O espaço amplo e convidativo vai receber quiosques gastronômicos com o melhor da gastronomia típica local.

O Jardim de Cervejas será um espaço especial presente no evento, destinado à exposição e degustação de cervejas artesanais. Com um conceito inspirado nos tradicionais jardins de cerveja alemães, nosso espaço vai proporcionar uma experiência única e descontraída.

A "Arena Kids" é o espaço dos sonhos para as crianças do evento. Brinquedos infláveis de vários tamanhos e oficina de slimes são algumas das atrações que esperam pelos pequenos com segurança, conforto e monitores especializados.

Da Redação com Arena Music Festival 7L

*Atualizado às 18:18 - 05/10/2023