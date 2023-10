Evento da Terra Plana Music em Sete Lagoas: Noite de música e diversão neste domingo (08)

No próximo domingo, dia 8, a Terra Plana Music promove um evento musical no Anexo Gastrobar em Sete Lagoas. A noite contará com talentosos artistas locais, incluindo o rapper BNTZ, o cantor Pablo Sás, o multiartista Diego Brake e o produtor Leo Guto. O evento começa às 17h e acontece no centro da cidade, na rua Paulo Frontin, número 447. Para mais informações @terraplanamusic.

Foto: Divulgação

O evento, que vai começar às 17h, terá os artistas do selo e também contará com a presença de outros talentosos músicos convidados. As atrações deste mês incluem nomes como o renomado rapper BNTZ, o talentoso cantor e compositor Pablo Sás, o versátil multiartista Diego Brake e o produtor e mentor do selo, Leo Guto.

O Anexo Gastrobar, localizado na rua Paulo Frontin, número 447, no coração do centro de Sete Lagoas, será o palco para essa noite de música e diversão. Não perca a oportunidade de participar deste evento incrível! Garanta o seu ingresso clicando aqui.

Da redação