Assistência Social realiza diversas ações durante a Semana das Crianças em Sete Lagoas

O Dia das Crianças é uma das principais datas do ano para os pequeninos. Porém, nem todas as famílias têm condições de presentear seus filhos ou mesmo de realizar algum tipo de atividade sócio-cultural junto às crianças. Pensando nisso, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh) - realiza diversas ações em sua rede de assistência social ao longo não somente da semana das crianças, como também na semana seguinte.

No CRAS I, que fica na região do bairro Santa Rosa, será promovida uma ação para famílias acompanhadas no dia 18 de outubro, quarta-feira, além de uma oficina para famílias do Programa Criança Feliz. O CRAS III promove passeio na Serra de Santa Helena com usuários da unidade Várzea e famílias acompanhadas na terça-feira, 10 de outubro, além de oficina para famílias do Programa Criança Feliz na quarta, 11, em Quintas da Varginha. Já o CRAS IV promove ação para famílias acompanhadas na segunda, 16 de outubro, e oficina para famílias do Programa Criança Feliz no dia 17, terça.

O Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes da Smasdh, por meio das unidades Bem Viver I e II, também tem programação intensa para as crianças e adolescentes assistidas. Confira:

08/10, 12h: Bem Viver I e II – Lagoa do Cercadinho - Especial Teatral Chapeuzinho Vermelho (Grupo Trelelê)

09/10, 19h: Bem Viver II – Lanche no Seven Burger – Bairro CEMIG

09/10, 09h: Bem Viver I – Recreação na Praça do Escorrega

10/10, 09h: Bem Viver II – Passeio na Serra de Santa Helena

10/10, 13h às 16h: Bem Viver I e II – BE HAPPY

11/10, 09h às 13h: Bem Viver I e II - Solar do Engenho Day Use

11/10, 14h: Bem Viver II – Visita Gruta Rei do Mato

12/10, 09h: Bem Viver I e II – Participação em evento apoiado pela SMASDH

13/10, 09h: Bem Viver II – Recreação na Lagoa do Cercadinho

13/10, 15h: Bem Viver I – Cine Pipoca no Acolhimento

21/10, 09h: Bem Viver I – Dia de Recreação (com voluntários)

Dia das Crianças

O feriado do dia 12 não podia ficar de fora da programação, com a 1ª Festa das Crianças Amigos Disk Bebe, na rua Ribeiro Pires, Boa Vista, a partir das 15h, com shows de Nossa Vibe e da cantora Nanda Costa, além de pula-pula, algodão doce, guloseimas, cachorro quente, brincadeiras, refrigerante e muito mais, com apoio da Smasdh. "A Assistência Social, seja realizando os próprios eventos nos CRAS e nos serviços de acolhimento ou mesmo apoiando eventos da iniciativa privada, deseja a todos um feliz dia das crianças", afirma a secretária da pasta, Luciene Chaves.

