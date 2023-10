É hoje! Confira a programação e outras informações do Arena Music Festival em Sete Lagoas

Finalmente chegou o dia tão esperado para os amantes da música e da diversão em Sete Lagoas! O Arena Music Festival abre seus portões pontualmente às 10 horas da manhã, no estacionamento inferior da arena.

Imagem: Divulgação

Para aqueles que desejam aproveitar a atmosfera vibrante do evento desde cedo, vai ter uma oferta imperdível. Das 10h às 14h, a entrada na esplanada é gratuita, com um quilo de alimento, mas atenção, a oferta é limitada a 1000 sortudos que poderão acessar a Arena Gastrô, o Jardim da Cerveja, o Espaço Kids e o Palco 2. No entanto, é importante ressaltar que essa promoção não inclui acesso ao tão esperado Palco Principal.

O evento oferece dois palcos para atender a todos os gostos musicais. O Palco Esplanada terá shows das 10h às 18h, com artistas da região, confira a programação:

10h: Gleyssinho

11h30: Samba Solto

13h: Samba Gol

14h30: Roda de Samba (Improvizô, Luquinha, Robinho e Vai que Cola)

17h: Duo bi Duo

Já o Palco Principal abrirá às 15h30 e encerrará às 22h, com atrações que prometem agitar a plateia:

16h: Victor e Fabiano

17h: Mumuzinho

19h: Ferrugem

20h30: Dj Ávila

Se você ainda não garantiu seu ingresso, pode adquiri-lo online através do link ou comprar no local (sujeito a esgotamento e mudança de preços na virada do lote).

A Arena Gastrô é o lugar ideal para os amantes da culinária local, com uma atmosfera aconchegante e diversas opções de estabelecimentos e quiosques gastronômicos, oferecendo o melhor da comida típica da região.

O Jardim da Cerveja é uma atração imperdível, apresentando uma variedade de cervejas artesanais da região, como Artesamalt, Di Vera, Krug Bier, Behop, Prussia Bier, Verace, Albanos e Baly Bier, em um ambiente inspirado nos tradicionais jardins de cerveja alemães.

E para os mais jovens entusiastas do festival, o "Arena Kids" é um espaço dedicado às crianças, repleto de diversão e entretenimento, proporcionando momentos inesquecíveis de alegria.

Portanto, não perca a oportunidade de fazer parte deste emocionante Arena Music Festival em Sete Lagoas. A diversão está garantida para todas as idades! Prepare-se para um dia repleto de boa música, comida deliciosa e entretenimento incrível.

Da redação