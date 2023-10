Sexta-feira 13 mito ou não; confira 3 filmes de terror para sua noite

Muitas superstições estão ligadas ao azar, como gatos pretos, espelhos quebrados e evitar beber depois de brindar. No entanto, uma delas se destaca: a tenebrosa sexta-feira 13. Mas qual é a origem dessa superstição? Por que as pessoas a associam a má sorte?

A superstição em torno dos gatos pretos não tem uma origem específica. Acredita-se que tenha surgido na Idade Média, a partir de uma lenda de que bruxas assumiam a forma de gatos pretos para vagarem à noite.

Origem religiosa

A origem da superstição da sexta-feira 13 é amplamente debatida e pode ser atribuída a várias teorias de diferentes naturezas, como religiosa, histórica e mitológica. Uma explicação religiosa relaciona-se ao fato de o número 12 ser considerado perfeito na Bíblia, com exemplos como os 12 apóstolos ou as 12 tribos de Israel. Portanto, o número 13 representaria a disrupção desse equilíbrio divino. Além disso, a sexta-feira foi o dia da crucificação de Jesus Cristo, associando-se, assim, a sexta-feira 13 a um dia de grande azar.

Origem histórica

Historicamente, a origem da sexta-feira 13 vem de França, mais especificamente do reinado de Filipe IV que, quando lhe foi negada a entrada para a Ordem dos Cavaleiros Templários, ordenou a perseguição e execução dos membros da mesma. Esta ordem foi dada a 13 de outubro de 1307. Daí a conotação negativa da sexta-feira 13.

Existe também uma explicação de natureza mitológica. Segundo a mitologia nórdica, Odin, o Deus dos Deuses, convidou 12 divindades para uma festa, mas não incluiu Loki. Quando Loki descobriu isso, ele causou o caos na festa. Desde então, de acordo com a mitologia nórdica, é considerado azarado reunir 13 pessoas, e esse número ficou permanentemente associado à má sorte.

Enquanto o dia é temido por algumas pessoas, outras a adoram e a utilizam como uma desculpa para uma maratona de filmes de terror em plataformas de streaming. Estas plataformas oferecem uma ampla variedade de títulos em seus catálogos. Apresentamos três sugestões de filmes de terror para você desfrutar nesta sexta-feira 13.

A Morte do Demônio: A Ascensão (2023)

Sinopse: Beth (Lily Sullivan) vai até Los Angeles para visitar sua irmã mais velha, Ellie (Alyssa Sutherland), que mora com os três filhos em um pequeno apartamento. No entanto, o reencontro toma um rumo macabro quando elas encontram um livro antigo que dá vida a demônios sedentos por sangue.

Disponível em HBO max

Pânico 6 (2023)

Depois de sobreviver ao massacre final de Ghostface em Woodsboro, as irmãs Tara e Samantha Carpenter (Jenna Ortega e Melissa Barrera) decidem deixar a experiência traumática para trás e se mudam para Nova York. Mas o maldito assassino aparece na cidade e não demora muito para que elas cruzem seu caminho.

Disponível em Paramount+

Suspiria (2018)

Suzy Bannion (Dakota Johnson), uma jovem bailarina americana, vai para a prestigiada Markos Tanz Company, em Berlim. No mesmo dia de sua chegada, a também dançarina Patricia desaparece misteriosamente. Susie acaba fazendo amizade com outra dançarina, Sara, que compartilha com ela todas as suas suspeitas obscuras e ameaçadoras do local.

Disponível em Amazon Prime Video

