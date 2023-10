Sete Lagoas recebe Mostra Cine Rivello dias 21 e 22 de outubro com filmes e oficina gratuita

No dia 3 de setembro de 1958 acendiam-se pela primeira vez as luzes do imponente cinema de 1.200 lugares para o público de Sete Lagoas: o Cine Rivello. O filme inaugural foi O Céu Por Testemunha, de John Huston, obra importante da cinematografia clássica americana. De lá para cá, foram quase 50 anos de filmes do mundo inteiro, de todos os gêneros. Em 2021, o cineasta Samuel Marotta reviveu parte desta história, por meio da curadoria de uma mostra que, em função do período pandêmico, foi realizada virtualmente, exibindo filmes clássicos de todas as décadas e revivendo parte do passado glorioso do Rivello, além de debates e palestras. "Foi uma justa homenagem a este espaço cultural tão querido e importante para a história de Sete Lagoas", afirma Marotta.

Imagem: Divulgação

Agora, nos dias 21 e 22 de outubro, o sonho de realizar um evento presencial se concretiza com a segunda edição da Mostra Cine Rivello, na Praça do CAT-JK Wilson Tanure. Na programação, desta vez, filmes recentes, apontando o presente e o futuro da sétima arte. "Na edição passada tínhamos o objetivo de um resgate histórico do Cine Rivelo, exibindo um filme por década, desde sua fundação nos anos 50 até seu fechamento nos anos 2000. Dessa vez, optamos por selecionar filmes contemporâneos, mas também com um certo apelo popular. O 'Na Rédia Curta', por exemplo, é um filme engraçadíssimo e de dois cineastas do Reconcavo Baiano. Eles trazem um frescor para o humor brasileiro de uma forma muito interessante, criativa e comunicativa", comenta Samuel Marotta.

O filme "A Filha do Palhaço", de Pedro Diógenes, diretor de Fortaleza, é um drama, mas que flerta também com comédias dentro de outros gêneros, segundo Marotta. "Pedro é um diretor de cinema muito criativo, um artista incrível. Esse filme tem um cunho mais narrativo, mas não menos experimental. Ele conseguiu unir as duas coisas em um drama muito interessante", explica o curador da mostra. De acordo com Marotta, são filmes que dificilmente seriam exibidos nas salas comerciais de cinema.

Oficina

Além da exibição dos filmes, a Mostra Cine Rivello também terá uma oficina gratuita de Roteiro para Cinema ministrada pelo próprio Samuel Marotta. A dinâmica da oficina consiste na escrita de roteiro pelos alunos a partir de cenas de curtas-metragens em uma roteirização inversa. O público-alvo são pessoas interessadas em cinema e audiovisual, de qualquer idade, com 50 vagas no total. Serão 3 horas de aula por dia, sendo uma turma no sábado, 21, e outra turma no domingo, 22, de 10h às 13h. A pré-inscrição gratuita deve ser feita por meio do link: https://forms.gle/BaaauRfJoP17WFED9

A Mostra Cine Rivello tem curadoria do cineasta Samuel Marotta, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Secretaria de Estado de Cultura e Turismo), por meio do edital Exibe Minas, e apoio da Prefeitura de Sete Lagoas. Confira a programação aqui.

Curador

Samuel Marotta é programador e curador das salas de Cinema do Minas Tênis Clube. Foi produtor do festival Vivo Artmov e curador da primeira retrospectiva do cineasta experimental George Kuchar no Brasil. Curador das mostras "Mais Fundo que o Mar: o Clube da Esquina no Cinema", "Retrospectiva Martin Rejtman", "Paul Newman Diretor", "Retrospectiva 2022", "Minas Cine Clubinho". Co-dirigiu e co-roteirizou os longas metragens Estado de Sítio (2011); Semana Santa (2013) e Baixo Centro (2018), este último vencedor do Prêmio Aurora de melhor longa-metragem no 21º Festival de Cinema de Tiradentes.

PROGRAMAÇÃO

Mostra Cine Rivello, dias 21 e 22 de outubro, na Praça do CAT-JK (filmes) e Casa da Cultura (oficinas)

Entrada franca

Patrocínio: Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Secretaria de Estado de Cultura e Turismo), por meio do edital Exibe Minas.

Apoio: Prefeitura de Sete Lagoas

Informações: (31) 98305-1077 e Instagram @cinerivello

21/10, sábado

10h às 13h: Oficina de Roteiro para Cinema na Casa da Cultura (turma 1)

18h00: Recepção do público na rua com apresentação do Cine Rivello

18h30: Exibição do filme "Além da Lenda" (animação)

19h56: Encerramento do filme

20h10: Exibição do filme "Na Rédea Curta" (comédia)

21h50: Encerramento do Filme e do evento

22/10, domingo

10h às 13h: Oficina de Roteiro para Cinema na Casa da Cultura (turma 2)

18h00: Recepção do público na rua com apresentação do Cine Rivello

18h30: Exibição do filme "A Filha do Palhaço" (drama)

20h15: Encerramento do filme

20h20: Bate papo e encerramento do evento

Imagem: Divulgação

FILMES

21/10, 18h30: ALÉM DA LENDA, de Marcos França e Marília Mafé, Brasil, 1h26 (2022)

Expandindo o universo de Além da Lenda - série brasileira da TV Brasil - o filme traz a história dos folclores brasileiros para as telas de cinema. Uma vez por ano, a cada Dia do Saci, 31 de outubro, também conhecido como "Dia das Bruxas", é revelado o livro sagrado que reúne todas as lendas do Brasil. Mas nessa data de Saci/Halloween, outros seres místicos de outros países vêm para o país, onde pretendem roubar o livro e as lendas.

Animação/Livre.

21/10, 20h10: NA RÉDEA CURTA, de Ary Rosa e Glenda Nicácio, Brasil, 1h40 (2022)

Da periferia de Salvador, criado apenas pela mãe, Júnior, aos 20 anos, descobre que vai ter um filho e decide, a partir disso, ir atrás de seu pai. Mainha, mãe super protetora, se vê obrigada a revelar a identidade do pai de Júnior, que mora no interior do Recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira. Inicia-se então uma divertida viagem de Mainha e Júnior em busca do pai, numa aventura repleta de confusões que no fim só servem para aproximar mais mãe e filho.

Comédia/12 anos.

22/10, 18h30: A FILHA DO PALHAÇO, de Pedro Diógenes, Brasil, 1h44 (2022)

Joana, uma adolescente de 14 anos, aparece para passar uma semana com o pai, Renato, um humorista que apresenta seus shows em churrascarias, bares e casas noturnas de Fortaleza interpretando a personagem Silvanelly. Apesar de mal se conhecerem, pai e filha terão que conviver durante essa semana, quando vivem novas experiências e sentimentos. Esse tempo juntos irá transformar profundamente a vida dos dois.

Drama/10 anos.

Da Redação com Marcelo Sander