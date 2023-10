Sete Lagoas: Contadores de Histórias Boi da Manta apresenta o espetáculo “Memória povo! Memórias” no Festival Conexas

O grupo Contadores de Histórias Boi da Manta, de Sete Lagoas, MG, apresentará o espetáculo "Memória povo! Memórias" em 29 de outubro. O trabalho é inspirado no livro "Minha Sete Lagoas: crônicas da cidade de outros tempos" de Jovelino Lanza e busca preservar a memória coletiva da cidade a partir de relatos da tradição oral e memórias individuais. O cenário escolhido para está apresentação é o Cemitério Santa Luzia, no bairro 'Garimpo', por seu ar nostálgico. O projeto é parte do Festival "Conexas", com o tema "Cidade Criativa Cidade Feliz", que ocorrerá de 27 a 29 de outubro. A programação está no instagram do festival: @festivalconexas

Foto: Rane Andrade / Acervo pessoal

“Côvi dizê que foi assim mermo. Era os tempo de vovó e de vovô...”. Com base na tradição oral, o grupo Contadores de Histórias Boi da Manta – Sete Lagoas - MG, apresenta, no próximo dia 29 (domingo) às 9h, o espetáculo “Memória povo! Memórias”. O trabalho artístico é uma livre inspiração do livro “Minha Sete Lagoas: crônicas da cidade de outros tempos” do escritor Jovelino Lanza (1902 – 1971) que, em sua segunda edição, foi revisado pelo maestro e historiador Gilson G. Costa de Mattos.

Para além dos registros nas crônicas apontadas pelo autor, os Contadores de Histórias Boi da Manta trazem à tona um conjunto de acontecimentos e fatos narrados por pessoas personagens da cidade, além de diversas lembranças dos integrantes do grupo. As narrativas da contação de histórias buscam enfatizar a necessidade de preservação da memória coletiva a partir das memórias individuais inerentes às pessoas da cidade.

O cenário escolhido pelo grupo para estrear o trabalho é o Cemitério Santa Luzia, localizado no bairro de mesmo nome e carinhosamente apelidado de “Garimpo”. “Escolhemos o cemitério velho, Santa Luzia, por ser ainda um dos poucos lugares de nossa cidade com um ar nostálgico típico de interior mineiro. Lá estão sepultadas pessoas que dão nome a maiorias das ruas nos bairros mais antigos de nossa cidade. – O que passou, não passou, ficou”, relata Paulinho do Boi, parafraseando Jovelino Lanza.

Para a jovem contadora de histórias, atriz, cientista social e musicista Clarice Rodrigues, “o envolvimento com a memória, histórias de pessoas e fatos de Sete Lagoas nos ajuda a compreender melhor os tempos atuais e nos posiciona de maneira mais assertiva em relação a arte e cultura do nosso povo. Eram os tempo de vó e de vô...”.

Segundo os Contadores de Histórias Boi da Manta, o trabalho só está sendo possível devido ao convite do Festival “Conexas”, que acontecerá no bairro Garimpo entre os dias 27 e 29 de outubro com o tema “Cidade Criativa Cidade Feliz”. A programação está no instagram do festival: @festivalconexas.