Leonardo e Elba Ramalho são algumas das atrações no aniversário de Sete Lagoas; veja programação 

Há 156 anos Sete Lagoas conquistava sua emancipação política e deixava de pertencer à Santa Luzia. Do pequeno povoado fundado em 1667 a uma das dez maiores economias do estado com mais municípios do país, Sete Lagoas vive hoje um período de segurança política e crescimento econômico e social, com empresários expandindo a produção, contratando funcionários, servidores com salários em dia, obras viárias de grande impacto e novas empresas surgindo. Motivos não faltam para celebrar o aniversário da cidade com eventos culturais em grande estilo.

Foto: Ascom PMSL/Divulgação

Por isso, a Prefeitura de Sete Lagoas, em parceria com o Festival Nacional de Arte de Rua (Fenar) em sua quinta edição, evento patrocinado pela Cimento Nacional e realizado pelo Espaço Ampliar, com apoio da Cooperlider, promove várias atrações para marcar a data entre os dias 27 de outubro e 12 de novembro. Fazem parte da programação artes plásticas, exposições, intervenções urbanas, teatro, dança, circo, gastronomia e música. Entre as atrações nacionais estão Leonardo (27/10) e Elba Ramalho (28/10), ambos no Parque Náutico do Boa Vista, com ingressos sendo trocados por 2kg (Leonardo) e 1kg (Elba Ramalho) de alimento não perecível, a partir de 23 de outubro, na Casa da Cultura e no CAT-JK, de 08h às 17h.

Já entre os artistas locais estão Orquestra Mineira de Viola, Dedey do Cavaco e Velha Guarda do Samba, Effe Godoy, Alisson Oliveira, Thainne, Samba Gol, Delau e Joca, entre outros. "Passamos por momentos difíceis nos últimos anos, com o Município em dívida com servidores e fornecedores, uma situação política instável e, para piorar, uma pandemia jamais vista na humanidade. Mas estamos superando todos os desafios com austeridade, o trabalho incansável dos nossos servidores e o apoio da população, retomando obras viárias importantes e investindo na saúde e na educação do nosso povo. Por isso, nada melhor do que comemorarmos com uma grande festa digna de uma grande cidade", afirma o prefeito Duílio de Castro.

De acordo com a gerente de Responsabilidade Social da Cimento Nacional, Amanda Lara, o evento aumenta ainda mais a possibilidade de beneficiar as comunidades onde a empresa atua. "Acreditamos no Festival como uma ferramenta de fomento e acessibilidade às manifestações culturais e a economia local", afirma. Com a participação de mais de 50% de artistas locais, parte dos recursos da 5ª edição do Fenar é viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Confira a programação completa:

PROGRAMAÇÃO - 5º FENAR SETE LAGOAS - 156 ANOS DE SETE LAGOAS

27 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA

18h30 – Show de Thiago Carvalho

20h – Abertura Oficial FENAR – Sete Lagoas 156 anos

20h30 – show do cantor Leonardo

Local: Parque Náutico Lagoa Boa Vista

Doação de 2kg de alimento não perecível

28 DE OUTUBRO – SÁBADO

18h30 – Show com Orquestra Mineira de Viola

20h – Show de Elba Ramalho

Local: Parque Náutico Lagoa Boa Vista

Doação de 1kg de alimento não perecível

29 DE OUTUBRO – DOMINGO

15h – Show de Dedey do Cavaco convida a Velha Guarda do Samba (Parceria Festival Conexas)

Local: Praça Geni Raposo, bairro Santa Luzia

31 DE OUTUBRO – TERÇA-FEIRA

19h – Bate-papo Arte Diversidade – Show case com Efe Godoy, Alisson Oliveira e Thaianne Guimarães

Mediação: Bárbara Dias

Local: Teatro Redenção, R. Monsenhor Messias, 339 - Centro

01 DE NOVEMBRO – QUARTA-FEIRA

14h – Performance BR Circus (SP) - Circo

Local: Vila Vicentina (evento exclusivo para moradores), R. Estrada dos Tropeiros, 684 - Santa Cruz

18h – Br Circus (SP) – Circus Container - Circo

Local: Terminal Urbano de Transporte

03 DE NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA

19h – Teatro "Céu Constelado" (Preqaria Cia de Teatro)

20h30 – Bate-Papo “Caminhos do Passado – Diálogo sobre ancestralidade” – Mediador: João Valadares

Local: Centro Nacional Teatro Preqaria, R. Aleixo Lanza, N° 41 - Canaã

04 DE NOVEMBRO – SÁBADO

20h – Show Ser...Tão Brasil

21h30 – Show com Samba Gol

Local: Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha)

05 DE NOVEMBRO – DOMINGO

10h – Teatro Ciranda Sertaneja (Carroça Teatral)

Local: Praça do Escorrega, R. Manoel Corrêa da Cunha, 229F - Recanto do Cedro

07 DE NOVEMBRO – TERÇA-FEIRA

16h – ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “LIBERTA” (Coletivo Interiorizar)

Local: Terminal Urbano de Transporte

19h – Bate-papo “Capoeira – jornada histórica e desafios” - Mediador: Paulinho Godoy

Local: Teatro Redenção, R. Monsenhor Messias, 339 - Centro

08 DE NOVEMBRO – QUARTA-FEIRA

19h – Bate-papo Folia e Pastorinhas – Tradição, fé e cultura

Apresentação: Caravana de Reis São Vicente de Paula

Mediador: Peter Gonçalves

Local: Teatro Redenção, R. Monsenhor Messias, 339 - Centro

09 DE NOVEMBRO – QUINTA-FEIRA

18h – Feirinha Acústica – Artes Integradas

Apresentações: El’s da Terra e Giba Campolina, The George’s Band e Josi Lopes

20h – Espetáculo de dança e circo "Diários de Monocicleta" (Labirinto)

Local: Ginásio Coberto – Praça da Feirinha

10 DE NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA

15h – Inauguração da pintura em prédio – Drin Cortes (Artes Plásticas)

Local: Rua Lassance Cunha, 224 – Estacionamento

17h – Espetáculo de dança "Muda" – Erika Rosendo (SC)

Local: Praça do CAT – Centro

19h30 – Apresentação do Coral Lírico de Minas Gerais (Abertura Coral Dom Silvério)

Local: Auditório UNIFEMM, R. Pedra Grande, 2268 - Santo Antônio

11 DE NOVEMBRO – SÁBADO

13h – Bate-papo musicado com Tom Nascimento (Música e Literatura)

Local: Restaurante Sertão de Guimarães, R. Juca Cândido, 440 B – Jardim Cambuí

16h – Show com Bloco Salada

Local: Praça Tiradentes - Centro

12 DE NOVEMBRO – DOMINGO ENCERRAMENTO

12h – Campeonato de Skate (Artes Integradas)

14h – Desafio de MCs (Música)

16h – DELAU (SP) (Música)

17h – JOCA (RJ) (Música)

Local: Pista de Skate – Parque Náutico Lagoa da Boa Vista

Observações:

- A Exposição “LIBERTA” estará disponível para visitação de 7 a 27 de novembro no Terminal Urbano.

- Os eventos em locais fechados estão sujeitos à lotação dos espaços, com troca de alimentos ou retirada de senha uma hora antes do início.

- Shows de grande porte, acesso de menores de idade apenas acompanhados por responsáveis. Demais eventos com classificação indicativa LIVRE.

- Acesso ao show de LEONARDO (27/10): troca de 2kg alimento não perecível por pessoa (exceto sal e fubá).

- Acesso ao show de ELBA RAMALHO (28/10): troca de 1kg alimento não perecível por pessoa (exceto sal e fubá).

- Locais de troca de alimentos: Casa da Cultura e CAT-JK, de segunda a sexta, de 08h às 17h, a partir de 23/10.

- Os alimentos arrecadados serão doados às instituições cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Sete Lagoas.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas