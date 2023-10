Inhotim exibe filmes assinados por Nacional Trovoa e de Jonathas de Andrade

O Instituto Inhotim exibe, nesse sábado e domingo (21 e 22 de outubro), dois trabalhos audiovisuais que fizeram parte das exposições “O mundo é o teatro do homem” e “Quilombo: vida problemas e aspirações do negro”, ambas do Programa Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra. A atividade faz parte de um programa público de ativação das exposições, que serão acompanhadas de falas dos curadores e de parte dos artistas.

Foto: Ícaro Moreno/divulgação

No próximo sábado, teremos a exibição do filme "Insurgências Quilombolas", uma produção do Nacional Trovoa que oferece a perspectiva de um coletivo composto por artistas, curadoras e arte-educadoras racializadas. Este vídeo explora uma série de experiências que giram em torno do desejo pelo "bem viver", da preservação da memória e da definição dos territórios-corpos-quilombos, que são considerados espaços de libertação e cura, conhecidos como Trovoa.

Além disso, apresentaremos "Olho da Rua", uma obra de Jonathas de Andrade que se baseia nos princípios do Teatro do Oprimido, uma técnica desenvolvida por Augusto Boal, para conectar com protagonistas em seus universos pessoais. A exibição contará com uma trilha musical ao vivo, executada pelos músicos Homero Basílio, Emerson Rodrigues e Antônio do Rego Barreto Filho.

As projeções acontecerão no Espaço Igrejinha e a entrada é aberta a todos os visitantes do Instituto, seguindo a ordem de chegada. Artistas e curadores do Inhotim estarão presentes para conversas informais antes e depois das exibições.

Serviço:

Sábado (21/10) - Exibição do filme “Insurgências Quilombolas”, de Nacional Trovoa, às 14h e às 15h30

Espaço Igrejinha

Domingo (22/10) - Exibição do filme “Olho da Rua”, de Jonathas de Andrade, com trilha musical ao vivo, às 14h30 e às 15h30

Informações gerais - Instituto Inhotim

Entrada: R$ 50,00 inteira (meia-entrada válida para estudantes identificados, maiores de 60 anos e parceiros). Crianças de até cinco anos, moradores do Inhotim cadastrados no programa Nosso Inhotim e Amigos do Inhotim não pagam entrada.

Entrada gratuita: Quarta-gratuita Inhotim (todas as quartas-feiras são gratuitas) e Domingo Gratuito Inhotim + B3 (último domingo do mês)

Da Redação com O Tempo