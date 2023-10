Com a proximidade do Halloween, ou Dia das Bruxas, celebrado no dia 31/10, é hora de soltar a criatividade. Quando uma fantasia completa não é viável, a maquiagem se torna uma aliada poderosa para dar um up na produção e brilhar nas festas temáticas. Fantasias clássicas e tendências elaboradas prometem agitar o Halloween 2023, como vampiras, personagens como Cruella, a Freira, O Máskara, a Múmia, entre outros ícones da cultura pop.

Foto: SENAC

Outra tendência do momento são os cuidados com a pele antes e após a make incrível. A orientadora de cursos de Beleza do Senac de Sete Lagoas Edilene Fernandes da Silva ensina alguns truques valiosos para arrasar nessa noite e depois dela. Confira as dicas:

Materiais Essenciais: Certifique-se de ter à mão uma variedade de materiais para uma maquiagem de sucesso, incluindo base líquida, tinturas especiais, pancake, color make, falso sangue, talco, esmalte, cola para sobrancelha e algodão.

Efeitos Especiais: Para criar feridas falsas ou cicatrizes realistas, você precisará de um tubo de cola branca, base líquida no tom da pele, falso sangue, algodão, lápis preto, látex líquido, sombras coloridas (tons de vermelho, preto, roxo), papel higiênico e pincéis pequenos.

Duração da Maquiagem: Para garantir que sua maquiagem dure a noite toda, utilize produtos de alta qualidade. Prepare sua pele com um hidratante e um primer antes da aplicação da maquiagem, e finalize com um fixador para garantir que tudo permaneça no lugar.

Cuidados Pós-Maquiagem: Após a festa, é crucial cuidar da sua pele. Utilize produtos específicos, como sabonete facial suave, demaquilante eficaz e água termal para limpar e acalmar a pele após a remoção da maquiagem.

Maquiagem para Crianças: Para os pequenos, opte por algo mais simples. Use apenas lápis preto e sombras coloridas para criar looks divertidos e assustadores, garantindo que seja seguro e fácil de remover. Com essas dicas em mente, você estará preparado para arrasar no Halloween com maquiagens criativas e duradouras.

Sobre o Senac em Sete Lagoas

O Senac, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC - Confederação Nacional do Comércio, em Sete Lagoas, está em atuação desde 1996 e destaca-se por atuar principalmente nas áreas de Gestão, Informática e Saúde.

A unidade, considerada de médio porte, é especializada em oferecer cursos livres na área da Beleza e especializações em MBA, além do ensino técnico com os cursos em Enfermagem, Estética, Administração, Segurança do Trabalho e Logística, além da modalidade Aprendizagem Comercial, com turmas em Serviços Administrativos e em Serviços de Supermercados. Os cursos técnicos são os mais procurados (Segurança do trabalho, Enfermagem, Informática, Estética. As aulas têm acontecido de forma remota neste momento.

Da Redação com SENAC