Vozes da Cidade e Região: Sete Lagoas na batida do BNTZ; conheça a história do artista local

O destaque do Vozes da Cidade e Região de hoje é o rapper Hélio Bicalho, mais conhecido como BNTZ (@bntznavoz), um talentoso artista multidisciplinar que, embora tenha nascido em Belo Horizonte, encontrou sua paixão por Sete Lagoas ainda na infância. Hoje, ele se considera mais Setelagoano do que belo-horizontino. Com uma nova música lançada neste sábado (21), BNTZ concedeu uma entrevista exclusiva ao portal SeteLagoas.com.br, onde compartilhou sua história, metas e detalhes sobre seu novo lançamento.

Foto: Reprodução/ @davimellofotografia

Com 27 anos de idade, Hélio Bicalho, que residiu a maior parte de sua vida em Sete Lagoas, revela sua forte conexão com a cidade desde que veio morar aqui. "Me apaixonei por Sete Lagoas desde criança, e aqui fiz, até então, meus mais leais amigos, trabalhos e laços até hoje," relatou o jovem músico.

Seu caminho na música começou aos 14 anos, quando ele aprendeu a tocar violão e desenvolveu seu talento vocal. Inicialmente, ele se apresentava em festas privadas, bares e eventos, focando em gêneros como reggae, pop rock, rock nacional e MPB. No entanto, aos 15 anos, sua jornada o levou a descobrir e se apaixonar pelo hip-hop, graças às batalhas de rimas e ao envolvimento com a cultura.

Em 2018, imerso na cultura hip-hop, BNTZ e mais três artistas locais formaram o grupo de rap Dope Squad. "E ali começaram a sair as primeiras músicas do gênero hip-hop, com uma pitada forte de Boombap, que era muito forte na época," explicou.

Foto: Reprodução/ @clararetratos

A trajetória de BNTZ é marcada por uma curiosa coincidência. Desde criança, ele nutria uma paixão pelo reggae e era fã da banda Ponto de Equilíbrio, do Rio de Janeiro. Surpreendentemente, o vocalista dessa banda compartilhava o mesmo nome, Hélio Bentes. "Coincidência, pois Hélio não é um nome muito comum, né," disse o rapaz em meio a risadas. "Com isso, vários amigos e conhecidos começaram a me chamar de Hélio Bentes. Eu que já estava há algum tempo procurando algum nome artístico pra usar, me identifiquei com Bentes desde o primeiro momento." Foi assim que ele encontrou seu nome artístico, com uma pequena variação na grafia, tornando-se BNTZ. "Espero um dia poder contar ao meu chará que meu nome artístico é quase que uma homenagem a esse artista brabo, que é o Hélio," finalizou ele.

Hoje em dia, BNTZ atua principalmente no gênero trap, absorvendo uma ampla gama de influências musicais para enriquecer sua produção. Ele menciona o rapper Orochi como uma de suas influências significativas. "Tecnicamente falando, a estética do audiovisual e dos sons me chamam muita atenção desde 2015, e sempre usei/uso várias referências."

Sobre seu lançamento, BNTZ está animado com a chegada de "Stilo Amarelinho". A faixa de trap promete agitar o público e conta com a participação de Jovem Niti, um talentoso artista da cena, e a produção musical de Gama No Beat, um nome de peso na indústria. "O clima dessa música é de descontração mesmo, de se envolver sabe?! Aquela música boa pra você escutar na festa, com os amigos, antes de se arrumar pra noite."

BNTZ compartilhou seu processo criativo, descrevendo-o como uma "loucura", onde as letras fluem rapidamente. "Eu escrevo e tenho ideias para sons novos, na maioria das vezes, em momentos de caminhada, engraçado que isso sempre me ajudou. Basta precisar ir ao supermercado, por exemplo. Provavelmente já devo ter escrito algo, na caminhada de ida e volta de algum supermercado."

O rap, para ele, é uma ferramenta poderosa para expressar suas opiniões sobre questões sociais, políticas e culturais, permitindo-lhe dar voz a temas que o preocupavam desde jovem. "Às vezes, quando mais novo, eu não tinha coragem de me posicionar em alguns assuntos delicados, como política, questões sociais e etc... Mas, nas letras eu conseguia. E aquilo era meu grito!" Declarou.

No mundo do rap, BNTZ reconhece os desafios que a falta de incentivos, valorização e investimentos trazem. No entanto, ele observa um cenário mais promissor a partir de 2021, com mais oportunidades, shows e maior união dentro da cena do rap. "Digamos que a engrenagem, que estava a muito tempo parada, começou a girar novamente, e estamos ansiosos pelo futuro," concluiu o jovem.

Além de sua carreira na música, BNTZ é empreendedor no ramo automotivo, com sua loja chamada Lagoa Auto Reparadora, especializada em reparo e venda de peças automotivas.

Fora do mundo da música e dos negócios, BNTZ dedica seu tempo a sua filha de três anos, Maitê, que considera seu maior presente. "Ela (a Maitê) foi algo que me tornou maior, então me dedico meu 100% a ela," relatou.

Foto: Reprodução/ @clararetratos

Com três lançamentos previstos até o final do ano, BNTZ está ansioso para continuar crescendo e evoluindo em sua carreira. "Assim que finalizar os lançamentos do ano, vou tirar um descanso e cuidar da minha saúde, afinal, ninguém é de ferro. Porém, podem contar com um disco ano que vem!" afirma o músico.

Entre todos os momentos emocionantes que a música lhe proporcionou, BNTZ destaca sua apresentação na festa "I Love Hits" deste ano como um dos mais memoráveis. Com um público de quatro mil pessoas, dividindo o palco com outros artistas de renome, essa experiência ficará para sempre gravada em sua memória.

"Quero espalhar minha música por toda parte, pra conseguir ir até as pessoas me apresentar. Isso é o que eu sempre mais almejei. Corro todos os dias por isso"

Para acompanhar este artista de perto, é só acessar o Instagram @bntznavoz, e o youtube BNTZ.

Da redação, Djhessica Monteiro