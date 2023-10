WhatsApp vai parar de funcionar em 35 smartphones; veja quais são

Atenção, se você tem algum smartphone mais "velhinho": o WhatsApp vai parar de funcionar em aparelhos Android que possuem a versão 4.1 (Jelly Bean) ou versões anteriores, a partir desta terça-feira (24). A informação foi confirmada pela Meta, a empresa controladora do aplicativo de mensagens, em sua página de Perguntas Frequentes (FAQ).

Ao todo serão 35 modelos de celulares que pararam nessa versão deixam de ter o WhatsApp atualizado e funcionando. Desta forma, o app, agora, passa a ser compatível com a versão do sistema operacional Android 5.0 (Lollipop) ou mais recente. No caso do iPhone (iOS), não haverá mudanças e o mensageiro segue suportando o iOS 12 ou superior.

Segundo a Meta, essa interrupção é necessária para assegurar a segurança e estabilidade do WhatsApp em smartphones. Já que sistemas operacionais mais antigos não recebem mais atualizações que contém as últimas correções de segurança, o que torna os usuários vulneráveis a possíveis ataques cibernéticos.

O WhatsApp informa que notifica os usuários com antecedência sobre o fim da compatibilidade. Portanto, aqueles que receberam a notificação terão 30 dias para realizar a atualização do sistema ou comprar um novo dispositivo.

Lista de celulares que não vão receber as atualizações do WhatsApp

Samsung Galaxy SIII

Samsung Galaxy Nexus

Samsung Galaxy Pocket 2

Samsung Galaxy Young 2

Motorola RAZR HD

Motorola RAZR D1

Motorola D3

Motorola RAZR i

LG Joy

LG L35

LG F60

LG G Flex

LG Optimus G

Samsung Galaxy J1

Sony Xperia E4

Sony Xperia E3

Sony Xperia E1

Veja como verificar a versão do Android

Descobrir qual é a versão do seu sistema operacional Android é muito simples. O passo a passo pode ter pequenas variações conforme o modelo de celular, conforme o fabricante, mas de modo geral é seguinte:

Abra o aplicativo “Configurações”;



Toque na opção “Sobre o Telefone” ou “Sobre o Dispositivo”;



Acesse opção “Informações do Software”;



Busque por "Versão Android".

