Sete Lagoas: Show de Papai Noel inaugura Iluminação de Natal e campanha Natal Mágico CDL nesta sexta (27)

Mais uma vez a parceria entre a CDL e a Prefeitura vai iluminar o período natalino, aquecer corações e o comércio da cidade

O clima natalino vai tomar conta de Sete Lagoas mais cedo este ano, a partir do dia 27 de outubro. Nesta data começam, simultaneamente, duas campanhas de grande impacto na economia da cidade que também vão motivar celebrações especiais na época mais festiva do ano. A Prefeitura vai lançar o projeto de iluminação Natal de Luz e ainda apoiar o Natal Mágico 2023, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

No ano passado, a campanha Natal Mágico envolveu 200 lojistas, distribuiu um milhão de cupons e mais de R$ 50 mil em prêmios. As expectativas para este ano são ainda maiores. Uma atração especial é o show com o Papai Noel, marcado para o dia 27 de outubro, a partir das 18h, na Praça Dom Carmelo Motta, celebrando a inauguração da nova iluminação natalina da Praça da Feirinha, do entorno da Lagoa Paulino e da Praça Wilson Tanure (CAT-JK). “A Prefeitura trabalha com várias ações para transformar Sete Lagoas em uma referência no período natalino. O apoio ao projeto da CDL fortalece ainda mais esse movimento que fomenta a economia e aumenta nosso potencial turístico”, avalia o prefeito Duílio de Castro.

"Nesta mágica época do ano, nosso principal objetivo é transmitir sorrisos e aquecer os corações com o verdadeiro espírito natalino. Com o intuito de fortalecer os laços da comunidade e espalhar a alegria festiva, convidamos a todos para se unirem a essa celebração única, que promove o comércio local e oferece prêmios incríveis", convida o presidente da CDL Sete Lagoas, Geraldir Alves.

A CDL ainda está em fase de captação de lojas para participar do Natal Mágico e a fórmula para participação dos clientes será a mesma. Cada R$ 50 em compras dará direito a um cupom para sorteio de dezenas de vales-compra para utilização no comércio local. “Estamos chegando ao fim do ano com expectativas altamente positivas. O Natal de Luz promovido pela Prefeitura promete uma cidade bela, iluminada e alegre. Isso melhora ainda mais o fluxo em nosso comércio. Além disso, vamos fazer o Natal Mágico 2023 com muitas novidades e ainda melhor. Obrigado, Prefeitura de Sete Lagoas, por sempre estar junto nesta importante parceria”, ressaltou Geraldir Alves, presidente da CDL. O sorteio da campanha será no dia 5 de janeiro, na sede da CDL.

Natal Mágico 2023

A campanha Natal Mágico CDL é apresentada pela rede de supermercados Santa Helena, com patrocínio do Sicoob Credisete e apoio das empresas Elite Master, JG Gráfica, Turi e Setelagoano. De 1º de novembro a 5 de janeiro, a campanha vai sortear prêmios incríveis, totalizando mais de R$ 50 mil em valores, incluindo 10 vale-compras de R$1.500,00, 6 vale-compras para um ano de supermercado, 2 TVs de 50 polegadas e 2 iPhones 13. A cada R$ 50 em compras, os participantes terão a oportunidade de concorrer a esses valiosos prêmios. Os sorteios serão realizados no dia 5 de janeiro, na sede da CDL Sete Lagoas. Acompanhe no Instagram @cdlsetelagoas todas as atualizações sobre a campanha.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Natal de Luz

A iluminação de natal desse ano começou a ser instalada mais cedo pela empresa vencedora da licitação. São mais de 56 mil lâmpadas de LED trazendo luz e alegria e também atraindo turistas por mais tempo e em mais locais. "Iniciamos a instalação esse ano mais cedo devido ao fato do tempo. O período chuvoso, de outubro para frente, dificulta esse tipo de montagem, que pode acarretar na demora da instalação e no risco de acidentes, pois trabalhamos com energia elétrica", explica Thiago Rosa, sócio da TH Montagens, empresa responsável pela decoração. Com 30 dias a mais de iluminação natalina, mais pessoas terão a oportunidade de viver o clima de natal em Sete Lagoas, desenvolvendo o comércio, o turismo e o setor de serviços por mais tempo. "Nosso compromisso é, a cada ano, fazer mais e melhor. Queremos mais uma vez ver as famílias confraternizando o Natal em comunhão e muita paz", espera o prefeito Duílio de Castro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM