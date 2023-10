Segundo Sarau no Coral: Evento gratuito em Sete Lagoas celebra 70 anos de 'Grande Sertão: Veredas'

O segundo Sarau no Coral, intitulado "Ser tão Poético", está programado para ocorrer em Sete Lagoas no dia 4 de novembro. Neste evento, os participantes serão levados a uma viagem pelas obras do renomado escritor brasileiro João Guimarães Rosa, que é reconhecido como um dos maiores escritores do século XX no Brasil e um dos maiores de todos os tempos.

Foto: Divulgação/ Coral Dom Silvério

A obra mais conhecida de Guimarães Rosa, "Grande Sertão: Veredas", será o ponto focal desta edição do projeto, devido às suas premiações e sua ambientação no sertão brasileiro, com ênfase em temas nacionais, regionalismo e uma linguagem inovadora repleta de inovações linguísticas, arcaísmos, palavras populares e neologismos.

Para a criação de "Grande Sertão: Veredas", Guimarães Rosa realizou duas viagens significativas, uma em 1945, revisitando as paisagens de sua infância no interior de Minas Gerais, e outra em 1953, acompanhando uma boiada pelo Sertão Mineiro. Este ano marca o septuagésimo aniversário dessas viagens que serviram de inspiração para a obra-prima da literatura brasileira.

O II Sarau no Coral - "Ser tão Poético" - se junta a esta comemoração e conta com a participação do Clube de Letras de Sete Lagoas e do Grupo de Contadores de Estória Miguilim de Cordisburgo. O evento combinará música e poesia com histórias por trás das obras de Guimarães Rosa.

Este evento é gratuito, mas a lotação máxima do auditório é de 100 pessoas. Ele está agendado para o dia 4 de novembro às 18 horas e acontecerá no auditório do Centro Cultural Coral Dom Silvério, localizado na rua José Duarte de Paiva, 431, Bairro Santa Luzia. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (31) 97126-9155 ou (31) 99182-1776.

Da redação