Sete Lagoas: Preqaria apresenta 'Céu Constelado' - Uma viagem épica pela cultura brasileira

A Preqaria Cia de Teatro apresentará "Céu Constelado" no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, em Sete Lagoas, no dia 03 de novembro, às 19 horas, como parte da programação do Festival Nacional de Arte de Rua.

Foto: Divulgação/ @preqariaciadeteatro

"Céu Constelado" é uma representação épica que aborda a história de um povo moldado pela luta e pela miscigenação. O espetáculo mergulha no amor, nas guerras, na pesca, nos canaviais, na vida urbana, na contemporaneidade, na busca pelo ouro e na jornada ancestral de negros e negras, seu encontro com povos indígenas e colonizadores europeus.

A narrativa dramatúrgica se destaca por sua abordagem imagética e convida o público a transcender as grandes batalhas externas para lidar com suas próprias batalhas pessoais e internas. Essa jornada interior é guiada pelos ensinamentos dos ancestrais, expressos por meio dos cantos dos povos indígenas das Américas, que nos recomendam acalmar nossas águas interiores e ouvir com o coração.

Escrito e dirigido por João Valadares em colaboração com a equipe, o roteiro explora a formação do povo brasileiro sob a perspectiva dos "vencidos", recontando uma história que é simultaneamente real e fictícia. A peça resulta de uma rica pesquisa sobre estados cênicos a partir do uso de máscaras, abrindo espaço para diferentes interpretações e a criação de repertórios de imagens coletivas.

O elenco, composto por artistas de diferentes formações, demonstra a importância da Escola Livre de Artes de Sete Lagoas e do Centro Cultural Nacional - Teatro Preqaria como centros de formação e união artística. Durante o processo de criação, os atores participaram de workshops de dança afro, hip-hop, musicalização, máscaras, preparação vocal e canto, expressão vocal e ritmo, ampliando suas habilidades e horizontes criativos.

