Setelagoano Sérvio lança segunda faixa do disco 'O Estopim da Evolução'; ouça 'Goodbye'

O músico e tambem veterinário Sérvio, natural de Sete Lagoas, dessa vez traz a música Goodbye, segunda a fazer parte do disco O Estopim da Evolução, agora em formato acústico. Segundo ele:

“Pra sorrir, não é preciso força

Pra sentir, que amor nunca te força

Quando o coração se esconder é hora de dizer Goodbye”

Foto: Arquivo Pessoal

No dia 31 de agosto, celebrou seus 36 anos presenteando seus admiradores com uma surpresa especial: o lançamento da primeira faixa de seu terceiro álbum intitulado "O Estopim da Evolução". Com essa envolvente melodia, ele busca tocar os corações das pessoas e comemorar o dom da vida. (leia a matéria completa aqui)

Se achar legal, curta, compartilhe com um amigo e comente, isso ajuda a levar a música para todos! Acompanhe também no instagram.

Ouça Goodbye no: DEEZER , AMAZON MUSIC ,I MUSIC.

Da Redação, Maria Eduarda Alves