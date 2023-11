7 filmes para a sua noite de Halloween

Preparado para uma noite assustadoramente divertida neste Halloween? Halloween, Dia das Bruxas ou até mesmo Dia do Saci: não importa como você chame o 31 de outubro, se gosta da data certamente irá reservar alguns momentos dela para assistir a um filme de terror. Por isso, separamos aqui 7 filmes, todos disponíveis para ver em casa, nos serviços de streaming.

Foto: Reprodução/ Internet

1. "O Hospedeiro" (2006) - Netflix

O filme sul-coreano, de ficção científica, drama e terror, conta a história de uma família que luta para salvar sua filha mais nova, sequestrada por um monstro mutante que vive no rio Han, em Seul. Além do terror, o longa traz temas como a poluição ambiental, a corrupção governamental e a relação entre os humanos e a natureza, através de uma abordagem realista e emocionante.

2. "Coraline e o Mundo Secreto" (2009) - Youtube (14,90)

Coraline é uma jovem garota que muda de cidade com seus pais, que parecem sempre infelizes e ocupados com o trabalho. Ela não gosta da nova casa, mas logo descobre que ali existe um universo secreto parecido com o mundo real, porém mais feliz e onde todos possuem botões no lugar dos olhos. Tudo parece um sonho, até que a outra versão de sua mãe pede que ela não se afaste e coisas estranhas começam a acontecer.

3. "A Casa Monstro" (2006) - Netflix

O filme conta a história de DJ Walters, um menino de 12 anos que percebe o desaparecimento de algumas coisas que ficam próximo à residência de seu vizinho, o rabugento Nebbercracker. Um dia, durante uma brincadeira com seu amigo Chowder, um incidente acontece e o menino é quase engolido pela moradia. Então, os amigos decidem juntar um grupo e tentar derrotar a casa assombrada.

4. "O Babadook" (2014) - Google Play

A sinopse oficial do filme fala sobre Amelia, uma mãe solo atormentada pela morte do marido, que tenta lidar com o medo irracional do filho, que acredita ter um monstro à espreita na casa. Assim como outros da lista, o longa também não conta com diversos sustos, pelo contrário. A história traz à tona assuntos sensíveis e importantes, como depressão e luto.

5. "O Estranho Mundo de Jack" (1993) - Disney +

Clássico de 1993, O Estranho Mundo de Jack conta a história de Jack Skellington, uma criatura que vive na terra do Dia das Bruxas. Cansado de fazer a mesma tarefa todo ano, ele foge da cidade e acaba atravessando o portal da terra do Natal. Em um ato de querer mudar as coisas no lugar onde vive, ele convence os vizinhos a raptar o Papai Noel para terem a própria festa natalina.

6. "A Noiva Cadáver" (2004) - HBO Max

Em uma vila europeia no século XIX, o casamento de Victor Van Dorst e Victoria Everglot foi planejado pelos pais. Nervoso, ele vai para a floresta treinar suas ações no casamento, quando coloca o anel em um galho. Porém, o arbusto era a mão de Emily, uma menina vestida de noiva que havia falecido décadas antes e buscava um amor mesmo depois de morta. Ela leva Victor para conhecer a Terra dos Mortos e o protagonista percebe que o novo mundo é bem mais feliz do que o lugar onde cresceu.

7. "Casamento Sangrento" (2019) - Apple Tv

Para fechar a lista, um filme para quem prefere algo mais divertido, mas sem deixar de lado o sangue e muita tensão.

Aproveite a noite de Halloween com essas opções de filmes assustadores e divertidos!

Da redação