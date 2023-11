FENAR 2023: uma jornada cultural em Sete Lagoas

O Festival que transforma a cidade em um grande palco a céu aberto, continua até dia 12 de novembro, com música, dança, teatro, cultura popular e bate-papos

O Festival Nacional de Arte de Rua – FENAR 2023 Sete Lagoas - começou no com uma demonstração notável de apoio do público durante seu final de semana de abertura, dias 27 e 28 de outubro. Mais de 20 toneladas de alimentos foram doados pelos espectadores que prestigiaram os shows de Leonardo e Elba Ramalho. Os alimentos arrecadados serão repassados a instituições assistenciais. Este gesto solidário marca o início de uma jornada cultural que, há cinco anos, no mês de novembro, transforma a cidade em um grande palco a céu aberto.

O Grupo Diários de Monoclicleta apresentam o espetáculo Labirinto - Foto: Divulgação

O FENAR 2023, que se estende até o dia 12 de novembro, oferece aproximadamente 30 atrações gratuitas para todas as idades. Entre elas, há espetáculos circenses, performances de dança, peças teatrais, exposições de arte, shows musicais, bate-papos sobre cultura, arte e diversidade, apresentação de grupo tradicional da cultura popular local, pintura em prédio, e muito mais.

O curador e produtor do FENAR, Alan Keller, compartilhou sua visão sobre o evento: "O FENAR é mais do que um simples festival; é um encontro de mentes criativas e um tributo à diversidade cultural do Brasil. Estamos honrados em proporcionar, com o apoio fundamental da Prefeitura de Sete Lagoas e da Cimento Nacional, um espaço para artistas de todo o país mostrarem seu talento. Esta jornada cultural é uma celebração das riquezas artísticas e humanas que o país tem a oferecer. Estamos empolgados para ver como essas conexões culturais vão enriquecer a cidade e todos os envolvidos”, declara.

Entre atrações que estão por vir, a partir do dia 1º novembro, o Festival conta com apresentações circenses com a Br Circus, de São Paulo, em duas participações e o Grupo Diários de Monocicleta, de Belo Horizonte, com o espetáculo Labirinto, de dança e circo. A dança ganha destaque ainda com a performance de Erika Rosendo, de Santa Catarina, enquanto o teatro se faz presente por meio da Preqaria Cia de Teatro e do Grupo Carroça Teatral.

O Coral Lírico de Minas Gerais, conta com a abertura do Coral Dom Silvério. Ainda na música, acontecem as apresentações do projeto Ser...Tão Brasil e do grupo Samba Gol. A Feirinha Acústica integra diversos tipos de arte e shows de talentos locais como El’s da Terra, Giba Campolina, The George’s Band e Josi Lopes.



Além disso, a cidade ganha novas cores com a inauguração de uma pintura especial em homenagem ao saudoso humorista Zacarias, nascido em Sete Lagoas, realizada pelo artista e muralista Drin Cortes e com a exposição "Liberta", do Coletivo Interiorizar, que conta histórias poderosas por meio de retratos gigantes de 17 fotógrafos.

A cultura urbana, presente em todas as edições do Festival, apresenta: Campeonato de Skate, Desafio de MCs e os shows dos MC Delau, de São Paulo, e MC Joca, do Rio de Janeiro. Vale lembrar que todas as atrações são gratuitas.

O FENAR 2023 oferece ainda uma série de bate-papos com discussões relevantes. "Caminhos do Passado – Diálogo sobre ancestralidade", mediado por João Valares, explora as raízes históricas da cultura. "Capoeira – jornada histórica e desafios", mediado por Paulinho Godoy, oferece informações valiosas sobre essa arte brasileira. O tema "Folia e Pastorinhas – Tradição, fé e cultura", mediado por Peter Gonçalves, apresenta a Caravana de Reis São Vicente de Paula e acontece ainda a conversa "Música e literatura", com apresentação musical de Tom Nascimento.

O Festival Nacional de Arte de Rua é viabilizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e conta com o patrocínio da Cimento Nacional, além do apoio da Prefeitura de Sete Lagoas e suas Secretarias Municipais que fazem o evento acontecer. Gestão é da Espaço Ampliar - Assessoria, Projetos e Eventos e a realização do Governo de Minas Gerais.

Com Assessoria FENART