Espetáculo gratuito 'Partidas' do Teatro da Pedra chega a Sete Lagoas

O Teatro da Pedra levará o espetáculo "Partidas" a Sete Lagoas no dia 4 de novembro, no Teatro Preqaria, às 19h. A entrada para o evento é gratuita, e as senhas serão distribuídas a partir das 18h, por ordem de chegada.

Foto: Divulgação/ Teatro da Pedra

"Partidas" é uma emocionante peça que dá voz às mulheres do interior que deixam suas famílias para trabalhar nas cidades grandes, um tema que tem tocado o coração do público. Embaladas por canções do universo caipira, as quatro histórias centrais da peça retratam a poesia e a dor de uma vida dividida entre o aqui e o lá, entre encontros e despedidas, entre servir e viver a própria vida. O espetáculo oferece um olhar sensível sobre aqueles que partem e aqueles que ficam.

O espetáculo é baseado em histórias reais de mulheres de Coronel Xavier Chaves (MG), um município situado na trilha histórica da Estrada Real, com uma população de 3,4 mil habitantes, de acordo com o censo de 2022 do IBGE. O diretor, Juliano Pereira, explicou que a peça incorpora diálogos que reproduzem depoimentos de forma literal, além de construtos de ficção, enriquecidos pela experiência de vida dos atores, que contribuem para tecer as histórias e os caminhos dos personagens.

Além da apresentação principal em 4 de novembro, no dia 6 de novembro, o Teatro da Pedra também apresentará a "Seresta Partidas" no Mercado Municipal de Sete Lagoas, às 14 horas, uma versão que combina histórias e músicas do espetáculo, com entrada gratuita.

O Teatro da Pedra é um coletivo diversificado e plural, formado em 2015 por artistas e educadores que dedicam suas vidas ao teatro e acreditam no potencial transformador da arte. Com sede em São João del-Rei (MG), o grupo impacta a vida das 700 mil pessoas que residem nos 44 municípios de seu entorno, oferecendo espetáculos e oficinas tanto em sua sede como em locais diversos, sempre com o propósito de enriquecer a experiência cultural da comunidade.

Da redação com Assessoria Teatro da Pedra