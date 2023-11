No último final de semana, a Praça Geni Raposo, um ponto de encontro tradicional e cenário de diversos eventos marcantes em Sete Lagoas, se encheu de cores e significado com a Exposição Fotográfica "Legado".

Foto: Divulgação/ Renata Ataide

A exposição, parte integrante da programação do Festival Conexas 2023, agora em seu sexto ano e liderado por Aline Nery e Tiago Pereira, transformou a praça em um palco de arte, cultura e celebração.

"Legado" é uma colaboração inédita entre o artista Mestre Sauva e a fotógrafa Renata Ataide, ambos reconhecidos pelo compromisso em valorizar a cultura local por meio de seus trabalhos.

A exposição trouxe à luz retratos de quatro notáveis do bairro Garimpo - Senhor Manoel, Dona Nenzinha, Dona Marlene e Lobão - personalidades que são verdadeiros guardiões de tradições e símbolos culturais.

Foto: Divulgação/ Renata Ataide

Além disso, destacou a nova geração representada por Tati Preta, Bruno, Laisra e Izabela, jovens portadores da missão de preservar e inspirar, mantendo viva a rica herança que dá forma à comunidade.

"Essa exposição, impulsionada por projetos como o Festival Conexas, é a nossa homenagem à resistência da nossa comunidade no Garimpo. Recusamo-nos a ser definidos pelos desafios que enfrentamos, optando, em vez disso, por destacar a beleza, a coragem e a essência humana", afirma Mestre Sauva.

Por outro lado, a fotógrafa Renata Ataide trouxe sua perspectiva à exposição. "Legado" é um convite a explorar a profundidade do coração humano e a admirável resiliência que reside nele. É um tributo à magia que a comunidade do Garimpo tece, persiste e compartilha com o mundo.

Foto: Divulgação/ Renata Ataide

O sucesso arrebatador da Exposição "Legado" é um testemunho da vitalidade e unidade do bairro, bem como da importância de eventos que honram e valorizam a rica herança cultural.

Conexas Um Festival de Cultura, Saber e Negócios

No entanto, a celebração foi além da exposição "Legado".

Durante os três dias do Festival Conexas, a praça foi palco de apresentações musicais que cativaram o público. Artistas da própria comunidade, como Robinho Bim, Samba Gol e Dedey do Cavaco, brilharam no palco, trazendo o ritmo e a energia do bairro Garimpo para a praça.

Além da música, o festival também ofereceu uma série de palestras sobre inovação e empreendedorismo, a exposição fotográfica do Coletivo Interiorizar "Garimpando Imagens" apresentou 50 fotografias do bairro Garimpo, e se expandiu para uma Catira de Fotos, onde visitantes puderam interagir e negociar as imagens de maneira criativa.

No domingo, a tradicional Festa do Moçambique da Imaculada da Conceição, que todos anos conta com a participação de diversas guardas de congo de Sete Lagoas e da região, foi mais um acontecimento que animou as ruas do bairro, acrescentando uma rica variedade de influências culturais e tradições à celebração, proporcionando uma experiência única aos visitantes.

Com Assessorias