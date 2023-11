Sete Lagoas: Carroça Teatral apresenta 'Ciranda Sertaneja', neste domingo (05)

O Grupo Carroça Teatral, conhecido por sua dedicação ao teatro popular e por levar suas produções para as regiões interioranas de Minas Gerais, convida o público para o espetáculo "Ciranda Sertaneja", que acontecerá neste domingo (5), às 10h na praça do escorrega, em Sete Lagoas. A apresentação é livre para todas as idades e a entrada é gratuita.

Foto: Reprodução/@ranefotografia

Fundado em 2013, o Carroça Teatral se destacou por sua abordagem teatral nas ruas, realçando a vitalidade e o impacto da arte nas comunidades do interior de Minas Gerais. Agora, o grupo apresenta uma versão reformulada de seu aclamado espetáculo "Ciranda Sertaneja", sob a direção de Larissa de Souza, que faz sua estreia na direção teatral, seguindo a dramaturgia de Paulinho do Boi. Essa nova interpretação faz parte das celebrações do décimo aniversário do grupo, marcando uma década de sucesso e dedicação.

A trama da peça gira em torno de uma envolvente história sertaneja, explorando o amor entre os jovens apaixonados Coco-Verde e Melancia. Enfrentando desafios impostos pelo patriarca da moça, um respeitado coronel local, os protagonistas encontram forças para viver sua história de amor.

O elenco talentoso que dá vida a essa envolvente trama inclui nomes como Adrielle Silvério, Rafa Martins, Ranielle Flor, Gabriel Cordeiro, Jéssica Queiroz, Maurício Pereira, Gláucio Reginaldo, Larissa Neves, Nathan Brits e Stéfany Lorraine. A montagem do espetáculo é um trabalho colaborativo, com direção, cenografia e figurinos a cargo de Larissa Lorrany. A cenotecnia é liderada por Paulinho do Boi e Ranielle Flor, enquanto a preparação de elenco é cuidadosamente conduzida por Clarice Rodrigues.

Da redação, Djhessica Monteiro.