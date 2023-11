Concorra a uma entrada para a apresentação do CORAL LÍRICO de MINAS GERAIS e o CORAL DOM SILVÉRIO, pelo Fenar em Sete Lagoas!

O Coral Lírico de Minas Gerais vai se apresentar, com abertura do Coral Dom Silvério, no Festival Nacional de Arte de Rua 2023 - Edição Sete Lagoas! E para concorrer a um assento nesse evento emocionante, você pode participar de um sorteio.

Foto: Fenar / Divulgação

Três pessoas serão sorteadas e cada uma ganha 01 entrada. O sorteio será realizado na próxima sexta-feira (13) ao meio-dia e o ganhador será informado pelo WhatsApp cadastrado na promoção.

Para participar é bem simples, basta preencher o formulário abaixo. Atenção, apenas é permitido o cadastro de um número de WhatsApp por pessoa. Números e nomes repetidos serão excluídos automaticamente no momento do sorteio.

Serviço

Coral Lírico de Minas Gerais - com abertura do Coral Dom Silvério de Sete Lagoas

Data: 10/11/2023

Hora: 19h30

Local: No Auditório UNIFEMM (Rua Pedra Grande, 2268 - Santo Antônio).

Da Redação