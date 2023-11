Cantor Victor Fonseca, natural de Sete Lagoas, prepara carreira solo; conheça o artista

Victor Teixeira Fonseca, 26 anos, iniciou sua carreira aos 14 anos e fez o primeiro show num barzinho na cidade de Santana de Pirapama. Desde criança sempre foi apaixonado por música. O cantor é natural de Sete Lagoas mas sempre morou em Santana de Pirapama. Agora ele se prepara para uma nova caminhada em carreira solo e o SeteLagoas.com.br conversou com o músico para saber as expectativas daqui para frente.

Imagem divulgação

"Meu maior apoiador é meu pai, mas sempre tive apoio de minha família e amigos que desde o início divulgam e comparecem nos shows”, conta Victor.

Depois de uma parceria de oito anos com a dupla sertaneja Victor & Vinicio, o artista agora se lança numa nova fase em carreira solo.

Mas Victor não está sozinho nessa: “Conhecemos dois grandes amigos e apoiadores chamados Leandro e Júlio César que são os proprietários da V7 Gestões de Carreira. Eles atuaram na gestão da carreira da dupla e hoje estão gerindo a minha carreira artística", relata.

A decisão de encerrar a dupla foi tomada com base no entendimento de que esse era o melhor caminho para os dois artistas. Com visões e projetos distintos, optaram por preservar a amizade como uma prioridade.

"Eu sempre tive o sonho de viver de música e fazer dela a minha vida. Enquanto Deus me permitir, me abençoar e me der saúde, estarei correndo atrás!"

Os shows de Victor incluem apresentações em festas populares, cerimônias de formatura, casamentos, eventos corporativos e também em casas de shows e festas privadas.

Ele, que já tem uma música composta aos 13 anos chamada “Toda Noite” e que foi lançada pela dupla (veja abaixo) prepara também novidades: “Em breve vem música nova aí! Estarei lançando minha primeira música na nova carreira e espero atender as expectativas de todos e contagiar com alegria e emoção!”

Nessa nova jornada, os planos de Victor são ambiciosos, ”desejo conquistar todo o país com meu trabalho", declara o cantor.

Para seguir acompanhando o trabalho de Victor Fonseca, siga o músico no Instagram @‌victorfonseca.ofc.

Da Redação, Maria Eduarda Alves.