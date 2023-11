Polêmica no Prêmio Jabuti: Desclassificação de ilustração de 'Frankenstein' gerada por IA

A organização do prêmio Jabuti, conduzida pela Câmara Brasileira do Livro, desqualificou a obra "Frankenstein" da competição pela melhor ilustração do ano. A controvérsia surgiu devido à indicação do designer Vicente Pessôa como semifinalista, que empregou ferramentas de inteligência artificial na criação das cerca de 50 ilustrações que acompanham a edição do Clube de Literatura Clássica do romance de Mary Shelley.

Foto: Reprodução Clube de Literatura Clássica

A justificativa da desclassificação baseou-se nas regras da premiação, que estipulam que situações não previstas no regulamento devem ser decididas pela curadoria. A avaliação de obras que fazem uso de inteligência artificial em sua produção não estava contemplada nessas diretrizes, de acordo com a organização.

A Câmara Brasileira do Livro adicionou que a utilização de inteligência artificial será tema de futuras discussões, especialmente em relação aos princípios de proteção dos direitos autorais, nas próximas edições do prêmio.

Da Redação com O Tempo