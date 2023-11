Marque esta data: Sete Lagoas receberá o Show 'Tango Passional' no dia 02 de dezembro no Marrom Glacê!

Neste mundo que confronta as águas, onde o asfalto se confunde com o campo, convivem o gaúcho típico habitante da pampa, os negros descendentes de escravos, e os imigrantes europeus, italianos e espanhóis mas também turcos, russos e polacos. Este universo de raças implicava uma amálgama com seu aporte de culturas, e dançar terminaria criando um estilo de dança e música única na Argentina.

Passando por vários estilos ao longo do tempo e depois de uma passagem pela Europa no ano 1905 (Paris), isso marcaria um fim e um início do tango. Ele passou a ser mais cantado e dançado, levando para um nova etapa a dança, não só o salão, mas também o show, o que abriu para o mundo um novo período junto a mão de Carlos Gardel e outros. Hoje o denominado Tango chega para todos nós como a verdadeira dança argentina.

A Escola de Tango argentino Polémica en el Bar traz pela segunda vez o grupo "Trio" de Tango formado pelos seguintes artistas:

Facundo Estefan, Marin Lima, e Alberto Cabañas, acompanhados pela escola Cia. el Abrazo Tango, tendo como dançarinos Navir Salas, Debora Ambrosano e dançarinos da Escola Polémica en el Bar Sebastián Bautista e Vanessa Oliveira.

O show de tango passional será realizado o dia 2 de dezembro as 20 horas no local de festa Marrom Glacê, rua Goiás 43, Boa Vista. Além do show internacional, haverá a apresentação prévia dos alunos da escola Polémica en el Bar. O evento ocorre até 02h da madrugada do dia seguinte com comidas e bebidas incluídas no ingresso.

