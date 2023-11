Estúdio em Sete Lagoas lança edital para gravar músicas inéditas de artistas locais

O Estúdio Sonix, liderado pelos produtores musicais Paulo Freitas e Afonso Silva, tem o prazer de anunciar o edital "7L Unplugged" para a seleção de dois artistas ou bandas para a gravação profissional de uma música inédita. Este projeto busca valorizar e divulgar a diversidade musical de Sete Lagoas e oferecer uma plataforma de crescimento para talentos emergentes.

Estúdio Sonix / Divulgação

Benefícios para os Selecionados:

- Gravação profissional do áudio em formato WAV 16-44 (padrão de gravação CD)

- Sessão de fotos profissionais

- Vídeo da performance em alta definição (HD1080) em formato MP4

Gêneros Musicais Aceitos:

- Rock (todas as vertentes)

- Pop Rock

- MPB

- Reggae

- Folk

- Hip Hop

- R&B

- Pop e outros ritmos urbanos

Condições de Participação:

- Inscrições abertas para artistas ou bandas residentes em Sete Lagoas e região

- A música apresentada deve ser inédita e de autoria do proponente

- O envio da proposta deve ser feito exclusivamente através do e-mail sonixestudio@gmail.com

- Não serão aceitas inscrições de menores de 18 anos, a não ser que sejam feitas pelo responsável legal

- Não serão aceitos conteúdos preconceituosos ou discriminatórios

Documentação Necessária para Inscrição:

- Nome completo do proponente

- Data de Nascimento

- E-mail

- Telefone (WhatsApp)

- Endereço completo

- Nome artístico ou Nome da banda

- Um vídeo da música inédita

- Letra da música

Processo de Inscrição e Seleção:

- As inscrições deverão ser enviadas para sonixestudio@gmail.com do dia 10 ao dia 20 de Novembro.

- O resultado será anunciado no dia 22 de Novembro.

Observações Importantes:

- A seleção da proposta será feita com base na originalidade, qualidade musical e potencial artístico, bem como a qualidade do áudio no vídeo submetido.

- Os vencedores serão contatados diretamente e terão suas músicas promovidas nos canais do estúdio.

Para mais informações e dúvidas, entre em contato através do e-mail: sonixestudio@gmail.com ou pelo telefone: (31) 99176-9383.

Instagram: @estudio_sonix

Da Redação