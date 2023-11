O cantor, compositor e arte-educador, Tom Nascimento estará em Sete Lagoas neste sábado para um Bate-papo Musicado. Será às 13h, no Sertão de Guimarães – Armazém Cultural (rua Juca Cândido 440 B - bairro Jardim Cambuí), com entrada franca. O evento é uma realização do Festival Nacional de Arte de Rua – FENAR, em parceria com o Sertão de Guimarães. No encontro de música e literatura Tom Nascimento vai incluir na abordagem o conteúdo do livro “A História do Tambor”, lançado por ele, que traz reflexões sobre respeito, diversidades, ancestralidade, negritude e africanidades.

FENAR / Divulgação

Nascido em Belo Horizonte, mas crescido em Santa Luzia, na região metropolitana, Tom Nascimento possui 25 anos de carreira dedicados à música, como cantor, instrumentista e compositor. Iniciado no violão erudito, ainda nos bares encantou-se pela música popular brasileira e, especificamente, pelos ritmos e canções de origem africana, que vão do samba aos ritmos nordestinos, e que na música de Tom Nascimento encontram-se com o rhythm'n'blues, reggae e outros estilos para compor um afropop à mineira.

Em 2004, o artista foi convidado para ser vocalista da banda Berimbrown, posto que ocupou até 2006. Com a banda, o artista participou de três turnês pela Europa (Alemanha, Áustria e Suíça), foi destaque na mídia nacional e gravou e se apresentou com grandes artistas brasileiros. Em julho e agosto de 2008, Tom realizou a primeira turnê solo internacional pela Itália, com shows pelas cidades de San Remo, Bussana Vecchia, Bussana Mare e Vitimiglia. A composição “La Formica Teresa”, com letra em italiano e que mistura funk, salsa e ragga, teve vídeoclipe gravado durante o verão italiano.

Ainda em 2008, o músico recebeu o Prêmio Mineiro de Música Independente e foi um dos artistas selecionados na primeira edição do programa Vozes do Morro. Em 2013, fez o show de abertura para o Jota Quest na reinauguração do estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Já dividiu palcos e gravações com grandes mestres da música brasileira, a exemplo de Milton Nascimento, Gilberto Gil, Luiz Melodia, Chico César, Sandra de Sá, Gerson King Combo, Playing For Change, dentre outros.

FENAR

O evento já faz parte do calendário oficial de Sete Lagoas, com quatro edições realizadas com sucesso, que reuniram mais de 3 mil artistas e um público de mais de 100 mil pessoas. Com o propósito de fomentar a cultura mineira e aproximar o público dos artistas, este ano o Festival Nacional de Arte de Rua começou a expandir seu alcance com a realização de uma 1ª edição na cidade de Matozinhos. Alan Keller, curador e produtor do festival, enfatiza o significado do evento para a comunidade local e regional: "O FENAR transcende o mero entretenimento. É uma celebração da nossa identidade cultural. É o momento em que nossos talentosos artistas locais ganham espaço. Mais do que um evento, representa a essência vibrante e diversificada de Sete Lagoas”, declara.

O FENAR é viabilizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e conta com o patrocínio da Cimento Nacional, além do apoio da Prefeitura de Sete Lagoas. A gestão é da Espaço Ampliar - Assessoria, Projetos e Eventos e a realização do Governo de Minas Gerais.

Da Redação com FENAR e Sertão de Guimarães