Festival Geek em Betim conta com cosplay e muito mais, confira

Jogos de dança, concurso cosplayer com premiação em dinheiro, exposição de tokusatsu – heróis e monstros nipônicos –, torneio de card game, venda de quadrinhos e outros produtos geek, comidas temáticas, apresentações musicais e a presença ilustre da dubladora Carol Valença.

Imagem: divulgação

Essas são algumas das atrações do Festival Geek, evento voltado para os amantes da cultura geek e nerd que ocorrerá no próximo dia 19, às 10h, no Monte Carmo Shopping.

“Nossa programação está repleta de atrações que vão fazer o coração dos fãs da cultura nerd bater mais forte”, afirmou Tiago Goulart, integrante da equipe do Tropeiro Nerd, que organiza o evento.

Um pouco da programação:

Just Dance: Mostre seus movimentos no famoso jogo de dança e prove que é o rei ou rainha da pista.

Mostre seus movimentos no famoso jogo de dança e prove que é o rei ou rainha da pista. Concurso Cosplayer: Desfile sua criatividade e habilidades de cosplay para a chance de ganhar prêmios em dinheiro e reconhecimento.

Desfile sua criatividade e habilidades de cosplay para a chance de ganhar prêmios em dinheiro e reconhecimento. Exposição Tokusatsu: Reviva a magia dos heróis e monstros nipônicos em uma exposição emocionante.

Reviva a magia dos heróis e monstros nipônicos em uma exposição emocionante. Card Game: Enfrente outros estrategistas em intensas partidas de card game e mostre quem é o mestre das cartas.

Enfrente outros estrategistas em intensas partidas de card game e mostre quem é o mestre das cartas. Shows: Curta apresentações musicais e performances que celebram a cultura geek em grande estilo.

Confira as regras do concurso e programação completa AQUI.

Os ingressos para participar do encontro já estão à venda no site Sympla, no link sympla.

Da Redação com O Tempo