Sete Lagoas: ARASCIAT apresenta a 3ª Edição da Semana da Consciência Negra

Sete Lagoas se prepara para receber a terceira edição da Semana da Consciência Negra, promovida pela Associação de Resistência Afro Brasileira Socio Cultural Ilè Asé T’Nanã (ARASCIAT). Entre os dias 20 e 23 de novembro de 2023, a cidade será palco de uma programação diversificada e enriquecedora, repleta de eventos gratuitos que visam celebrar e promover a cultura afro-brasileira.

A Av. Higino Lopes Pereira, nº 51, Boa Esperança, será o ponto de encontro para uma série de atividades que incluem contação de histórias, exibição de filmes, lançamento de livro, oficina de turbantes e uma relevante roda de conversa sobre a "Economia do Cuidado" - O Trabalho Invisível.

Imagem: Reprodução/@miron_gas

Programação Completa:

Dia 20 de Novembro (Segunda-feira) às 19h00

Contação de Histórias com Cintia T'Nanã, Thais Eduarda e Sarah Vá.

Dia 21 de Novembro (Terça-feira) às 18h30

Cine Afro com 'Estrelas Além do Tempo'.

Sinopse do Filme: No auge da corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia durante a guerra fria, uma equipe de cientistas da NASA, formada exclusivamente por mulheres afro-americanas, provou ser o elemento crucial que faltava na descoberta para a vitória dos Estados Unidos. Eles lideraram uma das maiores operações tecnológicas registradas na história americana, tornando-se verdadeiras heroínas da nação.

Dia 22 de Novembro (Quarta-feira) às 19h00

Lançamento do livro "Reflexos" da autora Ariele S. Santos, seguido por um bate-papo sobre a escrita do livro e o processo de construção.

Sobre a Obra: "Reflexos" representam pessoas que relataram são vistas no dia a dia e, quando mostradas, aparecem marginalizadas. Seguindo o estilo da Literatura Afro-brasileira, a obra denuncia o racismo sem fazer dele seu tema central, buscando a humanização de corpos negros. Cada texto deste livro é carregado de sentimentos e do desejo do autor de acolher aqueles que o leem.

Dia 23 de Novembro (Quinta-feira) às 19h00

Oficina de Turbante com Sarah Vá - Vagas Limitadas.

Dia 23 de Novembro (Quinta-feira) às 20h00

Roda de Conversa com o tema 'Economia do Cuidado' - O Trabalho Invisível.

Convidadas: Eliza do Blues, Renata Moreira, Thais Eduarda, Sarah Vá, Cintia Titto, com mediação de Debora Soares.

A ARASCIAT convida toda a comunidade a participar desse momento de reflexão, aprendizado e celebração, destacando a importância da valorização da cultura negra e o combate ao racismo. Confira a programação completa e junte-se a nós nessa iniciativa que busca promover a diversidade e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Para mais informações, entre em contato pelo número (31) 99603-2013, ou pelo instagram @miron_gas

Da redação