Ariele Santos, escritora setelagoana, lança primeiro livro na Semana da Consciência Negra da Arasciat

Na próxima quarta-feira, 22 de novembro, a escritora e professora Ariele S. Santos, natural de Sete Lagoas e docente na UFMG, apresentará ao público seu aguardado primeiro livro, "Reflexos", durante a 3ª edição da Semana da Consciência Negra na Associação de Resistência Afro-brasileira Sociocultural Ilè Asé T’Nanã (Arasciat), às 19h.

Foto: Divulgação

"Reflexos" é uma coletânea de contos meticulosamente criados ao longo de vários anos, seguindo a tradição da literatura afro-brasileira. A obra não apenas denuncia o racismo, mas também humaniza os corpos negros ao apresentar personagens que frequentemente são invisibilizados e marginalizados na sociedade. Para Ariele, a representação das belezas da população negra é não apenas importante, mas também uma honra pessoal. Ela destaca: "A importância é gigantesca, principalmente por meus personagens serem negros. Buscar representar essas pessoas que são parecidas comigo é uma honra".

Ariele, envolvida na organização do livro ao longo do último ano, compartilha sua experiência de ver textos de diferentes épocas dialogando entre si, evidenciando que sua identidade como escritora prevaleceu. Além disso, ela expressa gratidão pelo feedback positivo do público, que tem interpretado seus textos de maneiras diversas, oferecendo uma experiência enriquecedora de trocas.

Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Sobre a escritora

Ariele S. Santos, mineira de 24 anos, formada em Letras pela UFMG, realizou pesquisas sobre Literatura Afro-Brasileira (2020) e Representações Negras Positivas em Ambientes Virtuais (2023). Em seus contos, ela incorpora suas vivências, sonhos e observações das pessoas que a cercam, buscando representar a cultura afro-brasileira e celebrar a vida através de sua escrita.

Além do lançamento na Arasciat, Ariele apresentará "Reflexos" em outros eventos, incluindo o Festival Literário Internacional no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Belo Horizonte, no domingo, 19, das 16h às 17h. Na UFMG, a autora participará de uma roda de conversa sobre o livro no Jardim Mandala (FAE), na terça-feira, 21, às 19h30. O livro terá também um lançamento online com o Apoio Pedagógico da Faculdade de Letras/UFMG na segunda-feira, 27, a partir das 19h. A expectativa de Ariele é estabelecer uma conexão significativa com o público ao compartilhar sua obra com os leitores.

Da redação com Assessorias