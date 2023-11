Aniversário do Quarteirão Preto agita Sete Lagoas com intensa programação cultural

Sete Lagoas se prepara para celebrar o primeiro aniversário do Quarteirão Preto, um evento artístico e cultural de iniciativa popular que busca promover a divulgação e o fomento da arte e cultura negra em diversas manifestações. O evento ocorre neste fim de semana, no Bairro Santa Luzia (Garimpo), local estrategicamente escolhido por sua significativa expressão cultural na cidade.

Imagem: Divulgação/ Quarteirão Preto

A proposta do Quarteirão Preto vai além de um mero acontecimento sazonal, buscando destacar a importância da representatividade negra todos os dias do ano. Com mais da metade da população brasileira se identificando como afrodescendente, é crucial dar visibilidade à cultura, arte e produção negra em todas as esferas da sociedade.

O local escolhido para a celebração, a Quadra da Escola de Samba Dez Pras Dez, é emblemático, sendo palco de grandes eventos e ensaios carnavalescos nas décadas de 80 e 90. Neste primeiro aniversário, o evento destaca o Mês da Consciência Negra e celebra os 328 anos do nascimento de Zumbi dos Palmares, além de reconhecer as potencialidades empreendedoras negras que impulsionam o Quarteirão Preto.

A diversidade de expressões culturais estará presente, desde manifestações ancestrais até a juventude, explorando a culinária, musicalidade, hip hop, grafite, batalha de rima, empreendedorismo, artes plásticas, samba de roda e roda de samba, liderada por duas mulheres negras poderosas. O Coletivo Quarteirão Preto, formado por Nana Andrade, Juliana de Freitas, Heider Luis Soares Santos, Luis Augusto Cardoso Lourenço e Rodrigo Eduardo Barbosa, é o responsável por viabilizar o evento.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e a Associação da Escola de Samba Dez Pras Dez

Veja abaixo a programação completa:

17-11-2023 (Sexta-feira)

Evento: Exibição do Documentário "Candeia" de Luiz Antonio Pilar

Descrição: A vida e obra de Antônio Candeia Filho, músico profundamente ligado à defesa da cultura afro-brasileira. Compositor da Portela, suas criações evocam as sonoridades dos batuques dos terreiros e das cantigas de capoeira. Em 1975, criou a Granes Quilombo.

Local: Quintal Boi da Manta

Horário: 19:30

Endereço: R. João Pinheiro, 174 - Centro, Sete Lagoas

18-11-2023 (Sábado) - Quadra Dez Pras Dez

12:00 - Baile de Vitrola

13:30 - O Cirandado

14:00 - Contação de Histórias

15:00 - Samba de Roda com Mestre Bruno Batista

16:30 - Barbaramor

17:30 - Nana Black convida Ana Quézia para “O sambas que elas querem”

20:00 - Musica Preta: Bar Dilu

Local: Rua Renato Azeredo, 45, Canaan

Atração: Blues com Ricardo PitBlues

Local: Bar Dilu- Rua Renato Azeredo, 45, Canaan

19-11-2023 (Domingo) - Quadra Dez Pras Dez

10:00 - Baile de Vitrola

10:30 - Congado

11:30 - Congadar

12:30 - Batalha da Catarina

14:00 - Sansei

15:30 - Banda Onze é o Trem

16:00 - Delau

17:00 - Roda de Samba - Casa De Vó

Local: Rua Independência, n 341, Bairro Santa Luzia, Sete Lagoas-MG

Entrada: 1kg de alimento

20-11-2023 (Segunda-feira) - Estância Terreiro Cultural Urbano

Local: Rua José Hilário dos Reis 19, Santo Antônio, Sete Lagoas-MG

Horário: 16 horas

Evento: Samba de Segunda

Da redação com Quarteirão Preto