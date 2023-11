Projeto Arte Brasil de novembro será no dia 27 e terá o Natal como tema com apoio da Prefeitura

Esta edição do evento será realizada, mais uma vez, no auditório da Casa da Cultura, na orla da Lagoa Paulino

Está chegando mais uma edição do Arte Brasil, desta vez, celebrando a melhor época do ano: o Natal! Entre as atrações já confirmadas, estarão Estanis; Vilmara Apsso; Lamark; Grupo Fermata; Tim Sax; Frank Lemonn e banda Trymidea; Luan Silva; e Gabriel Filizzola.

Foto: Reprodução/ Google Street View

Esta edição do evento será realizada, como sempre, na última segunda-feira do mês, 27 de novembro, a partir das 20h30, no auditório Casa da Cultura (orla da Lagoa Paulino), com ingressos a R$ 10,00 no local. "Este mês vamos celebrar juntos o Natal. Venha comemorar conosco mais esta edição maravilhosa com boa música e diversão", comenta Vânia Costa, uma das organizadoras do evento.

Vânia reforça que sempre há espaço para artistas se apresentarem nas próximas datas. "Quem tiver interesse, pode entrar em contato pelo telefone (31) 99113-9464", afirma. O Arte Brasil conta com os apoios da Prefeitura de Sete Lagoas e do Unifemm.

Serviço

Arte Brasil - Edição Natal.

Artistas: Estanis; Vilmara Apsso; Lamark; Grupo Fermata; Tim Sax; Frank Lemonn e banda Trymidea; Luan Silva; e Gabriel Filizzola.

Data: 27 de novembro, segunda-feira, 20h30.

Local: auditório da Casa da Cultura, orla da Lagoa Paulino

R$ 10,00 no local.

Mais informações: (31) 99123-9464

Instagram: @projetoartebrasil

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM