Congadar retorna a Sete Lagoas para celebrar o aniversário do Quarteirão Preto

A banda Congadar retorna à cidade de Sete Lagoas como parte da programação do Quarteirão Preto, celebrando o primeiro aniversário do evento. O espetáculo está agendado para a manhã de domingo, na quadra da Dez prás Dez.

Foto: Reprodução/ Flávio Charchar

Dentro do contexto da edição de aniversário, que destaca representatividade, valorização da cultura preta e ancestralidade, a presença da banda Congadar se destaca. A fusão do congado mineiro com o rock ganha vida no palco do Quarteirão Preto no dia 19 de novembro, às 11h30, marcando o Dia da Consciência Negra com o ritmo envolvente das caixas de congo.

A celebração de aniversário se desenrola em diversos espaços da cidade, com a apresentação da banda programada para a Quadra da Escola de Samba Dez Prás Dez, um espaço de resistência cultural situado no bairro Santa Luzia. Mestre Saúva, expressando a essência da banda, afirma: "Não poderíamos ficar de fora desse evento. É a nossa cara, é a nossa essência. Estivemos ano passado e neste ano vamos marcar presença de novo."

O grupo promete um show abrangendo músicas de seus três trabalhos lançados: "Retirante" de 2019, "Chora N’goma" de 2022 e o mais recente lançamento, "Morro das Três Cruzes".

A banda chega empolgada depois de uma apresentação marcante no TUM Festival, que aconteceu no último final de semana em Florianópolis, Santa Catarina. O Congadar se apresentou no domingo, dia 12, no encerramento do festival. “Foi incrível, pois tivemos um retorno maravilhoso do público, que participou, cantou e nos emocionou muito no palco. Além disso, estavam presentes vários produtores de festivais de todo o Brasil, que vieram conversar conosco depois”, revela Saúva.

Além de Mestre Saúva, a formação do Congadar inclui Filipe Eltão e Wesley Pelé nas caixas e voz, Giuliano Fernandes na guitarra, Marcão Avellar no baixo e Sérgio DT na bateria, junto com o guitarrista Igor Félix, atualmente de licença temporária.

A banda, que vem conquistando espaço nos palcos pelo Brasil, já participou de festivais renomados, como o Festival da Lua Cheia em Altinópolis, Festival Timbre em Uberlândia, Paraíso do Rock no Paraná e agora o TUM em Santa Catarina. Mestre Saúva expressa a ambição da banda em difundir cada vez mais sua cultura e o congado pelo Brasil.

Informações sobre o evento:

Congadar no Quarteirão Preto

Data: 19/11

Horário: 11h30

Local: Rua Independência, nº 341, Bairro Santa Luzia

Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Da redação com ASCOM Congadar