Em busca de refresco: 10 destinos com cachoeiras partindo de Sete Lagoas para aproveitar o feriado

À medida que mais um fim de semana com feriado prolongado se aproxima, e o calor escaldante persiste, a busca por lugares refrescantes torna-se quase uma necessidade. Se você está em Sete Lagoas ou nas proximidades, temos uma lista cuidadosamente elaborada com 10 cidades e distritos que oferecem verdadeiros oásis de frescor para você curtir neste feriado. Todas essas opções estão a uma curta distância de Sete Lagoas, permitindo que você aproveite ao máximo em um empolgante bate e volta.

Confira abaixo a nossa seleção, repleta de cachoeiras deslumbrantes e paisagens naturais que prometem transformar o seu feriado em uma experiência memorável.

1- São José da Serra

São José da Serra é um povoado aconchegante e acolhedor, localizado a 99,4 km de Sete Lagoas e pertencente ao distrito de Jaboticatubas. Situado na APA Morro da Pedreira, esse lugar encantador possui atrações naturais de grande valor ecológico. Além disso, é banhado pelo Rio Jaboticatubas, que forma várias cachoeiras e poços adequados para banho, proporcionando momentos de lazer e diversão em meio à natureza. Os moradores locais são conhecidos por sua simplicidade e hospitalidade.

2- Catas Altas

Catas Altas, localizada a cerca de 186 km de Sete Lagoas, é uma encantadora cidade cercada pela Serra do Espinhaço. É conhecida como ponto de partida para caminhadas na mata e oferece um ambiente tranquilo para descansar. Os destaques incluem o Santuário do Caraça, que abriga um museu histórico, a cachoeira do Maquiné e a Capela do Senhor do Bonfim, uma construção barroca de 1786.

3- Rio Acima

Rio Acima é conhecida por suas cachoeiras acessíveis aos turistas. A cidade, que fica a 107 quilômetros de Sete Lagoas, também oferece passeios de Maria Fumaça, com telão exibindo pontos turísticos e artistas locais se apresentando gratuitamente. Há a opção de agendar um café colonial. O trajeto tem 7 km e dura 55 minutos, custando R$26,00 aos domingos e feriados, além de sextas e sábados com agendamento.

4- Macacos (São Sebastião das Águas Claras)

A cerca de 94,8 quilômetros de Sete Lagoas, encontra-se o vilarejo de Macacos, localizado no distrito de Nova Lima. Combinando perfeitamente turismo de aventura com o clima pacífico do interior, Macacos é uma excelente opção para aqueles que desejam fugir um pouco da rotina e desfrutar de momentos de descanso em meio à natureza. O vilarejo tem uma ótima capacidade para receber turistas, com várias opções de bares e restaurantes ao longo da rua principal e mais de 80 pousadas adequadas para todos os gostos e orçamentos.

5- Serra do Cipó

A 97,7 quilômetros da cidade, a Serra do Cipó é um dos destinos turísticos mais procurados de Minas Gerais, cheio de cachoeiras, montanhas, cânions e uma diversificada flora. É um lugar perfeito para praticar atividades ao ar livre, como trekking, rapel, ciclismo, alpinismo e rafting, ou apenas apreciar a natureza. A porta de entrada é o distrito de Serra do Cipó, em Santana do Riacho.

6- Itambé do Mato Dentro

A 186 quilômetros de Sete Lagoas, Itambé do Mato Dentro é uma pequena e bucólica cidade, com matas preservadas, cachoeiras, cânions e corredeiras que possibilitam a prática de esportes radicais. Dentre os atrativos naturais mais conhecidos estão as Cachoeiras das Crioulas, que esconde uma gruta; a do Funil, do Lúcio, da Vitória e o Complexo do Entancado com destaque para as Cachoeiras da Maçã e do Entancado. A Curva do Rio Cantagalo possui uma praia fluvial propícia à canoagem e ao nado. A cidade oferece como atrativos culturais a Igreja Matriz Nossa Senhora das Oliveiras e as Capelas de Santana e Nossa Senhora Aparecida, além de outras localizadas nas comunidades rurais.

7- Jaboticatubas

Jaboticatubas está localizado a uma distância de 87,1 km de Sete Lagoas, ao longo da Serra do Cipó. Com uma exuberante variedade de cachoeiras, lagos e vegetação abundante, este destino turístico é perfeito para quem deseja fazer trilhas, se refrescar em quedas d'água e desfrutar de paisagens deslumbrantes.

8- Santo Antônio do Salto - Distrito de Ouro Preto

Santo Antônio do Salto é um distrito muito conhecido por suas matas quase intocadas e cachoeiras com grandes quedas, por estar situado em uma região a 800 metros de altitude, num rebaixamento da Serra de Lavras Novas que o circunda, o distrito fica a 192 quilômetros de Sete Lagoas.

9- São Gonçalo do Rio das Pedras

São Gonçalo do Rio das Pedras, localizado a 260 quilômetros de Belo Horizonte, é um destino pitoresco conhecido por suas cachoeiras, a imponente Serra do Espinhaço e seu charmoso centro histórico. Próximo a outros destinos encantadores, como Milho Verde, e com fácil acesso a cidades como Diamantina, Serro também é famoso por seu queijo, declarado patrimônio imaterial pelo IPHAN.

10- Vila de Santa Bárbara (Augusto de Limas)

A cidade, que fica a 207 quilômetros de Sete Lagoas, possui paisagens naturais incríveis, como a Cachoeira de Santa Bárbara, que fica em uma trilha de 600 metros, com águas cristalinas e uma vista de tirar o fôlego. É cobrada taxa de entrada. A cidade conta com atrativos históricos, como a antiga fábrica de tecidos construída em 1886, uma das fábricas de tecido mais antigas do Brasil, que teve seu auge durante o período imperial. Atualmente, o local funciona como espaço para festas e eventos diversos. Outro ponto famoso é a lagoa de água termal. Na lagoa, acontece um fenômeno em que a água brota do solo arenoso a uma temperatura de 32 graus. Além disso, acredita-se que as águas têm propriedades medicinais e curativas. A melhor parte é que o acesso à lagoa é livre para quem fica em qualquer uma das hospedagens mencionadas anteriormente, para deixar os seus dias de descanso ainda melhores.

