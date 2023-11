Ícone da música brasileira, Zé Ramalho se apresenta em Sete Lagoas

O renomado cantor e compositor Zé Ramalho está prestes a desembarcar em Minas Gerais para uma apresentação memorável. No dia 9 de dezembro, sábado, a partir das 23h, no Mercado San Pietro em Sete Lagoas, o artista levará os fãs por uma jornada musical repleta de sucessos que marcaram seus mais de 40 anos de carreira. A abertura da casa ocorrerá às 20h.

Foto: Divulgação/ Leo Aversa

Na turnê "Show de Sucessos", Zé Ramalho revisitará grandes momentos de sua trajetória, tocando hits atemporais como "Avohai", "Admirável Gado Novo", "Chão de Giz", "Beira-Mar", "Sinônimos", "Mistérios da Meia-Noite", "Entre a Serpente e a Estrela" e outras canções que se tornaram trilhas sonoras de novelas. Além disso, o público poderá apreciar releituras de ícones da música nacional, como Raul Seixas, com "Medo da Chuva", Gonzaguinha, com "O Que É, O Que É", e até versões de Bob Dylan, incluindo músicas de seu novo álbum "Ateu Psicodélico" lançado em 2022.

O evento ocorrerá no Mercado San Pietro, localizado na Rua Pedra Grande, 2543, Santo Antônio, Sete Lagoas, MG. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Blueticket. O show encerrará com Gilmar Fernandes.

Os ingressos para o show já estão à venda na plataforma Blueticket e nos pontos físicos Arena Beach e Festività, em Sete Lagoas.

A realização do evento é uma parceria entre Jackson Martins Produções e Mercado San Pietro. Prepare-se para uma noite inesquecível com Zé Ramalho e sua banda Z no "Show dos Sucessos" em Sete Lagoas.

Serviço

Data: 9 de dezembro de 2023, sábado

Horário: abertura da casa às 20h, show às 23h

Local: Mercado San Pietro - R. Pedra Grande, 2543 - Sete Lagoas, MG

Ingressos:

Lounge para 10 pessoas: R$ 6.000,00

Mesas com 6 pessoas: R$ 1.500,00

Camarotes: com Open Bar e Open Food

Ingresso individual: R$ 500,00

Pista: R$ 150,00 (Black Friday)

Meia-entrada: R$ 75,00 (Black Friday)

Ingresso Solidário: R$ 100,00 (Black Friday). Mais um quilo de alimento não perecível.

Área VIP individual: R$ 280,00

Informações: (31) 9.9930-4189

Realização: Jackson Martins Produções e Mercado San Pietro.

Da redação

Fonte: Assessorias