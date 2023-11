Travessura convida: Psicóloga Mariana Motta com a palestra 'Como proteger crianças e adolescentes do abuso sexual?' em Sete Lagoas

A psicóloga Mariana Motta, com mais de 15 anos de experiência clínica e em ambientes escolares, será a última palestrante de 2023 no evento TRAVESSURA CONVIDA!, neste sábado. Originária de Campinas/SP, ela abordará de forma urgente a temática da proteção de crianças e adolescentes contra o abuso sexual. Autora do livro “O poder de me proteger”, Motta trará insights cruciais sobre a necessidade de conscientizar jovens sobre o reconhecimento de abusos e a importância de denunciá-los.

Foto: Divulgação/ Revista Travessura

No contexto brasileiro, onde 76,5% dos casos de abuso ocorrem com agressores conhecidos pelas vítimas, é imperativo instruir crianças e adolescentes para identificar situações abusivas e buscar ajuda. Vale ressaltar que o abuso não se manifesta apenas por meio de força física; muitas vezes, ocorre por meio de sedução, persuasão, trocas, ameaças e toques inapropriados disfarçados de afeto. A capacitação de professores e cuidadores para reconhecerem sinais, ouvirem as vítimas, oferecerem suporte, acreditarem nelas, sem julgamentos, e reportarem casos é crucial nessa luta.

A palestra, intitulada "Como proteger as crianças e adolescentes do abuso sexual? Tudo que os pais, cuidadores e professores precisam saber!", ocorrerá no sábado, dia 25 de novembro, às 9h30, no Cinema do shopping Sete Lagoas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do Sympla: https://is.gd/travessuraconvida2023. Estudantes de psicologia e professores receberão certificados de participação.

Imagem: Divulgação/ Revista Travessura

Palestra: Como proteger as crianças e adolescentes do abuso sexual? Tudo que os pais, cuidadores e professores precisam saber!

Palestrante: Mariana Motta, psicóloga e escritora

Data: sábado 25 de novembro 9h30

Local: Cinema do shopping Sete Lagoas

Inscrições: gratuitas no Sympla: https://is.gd/travessuraconvida2023

*Será fornecido certificado para estudantes de psicologia e professores

Da redação com Assessorias