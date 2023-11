Sete Lagoas: Caio Pacheco lança seu livro 'Origens' sobre a jornada humana no Circuito das Grutas

No próximo dia 13 de dezembro, às 9h, o jornalista e escritor Caio Pacheco lançará o livro-reportagem "Origens – A jornada humana no Circuito das Grutas" da Editora Literíssima no Auditório do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. A obra, composta por dezesseis capítulos e 190 páginas, destaca as maravilhas singulares das grutas Lapinha, Rei do Mato e Maquiné, que formam a Rota Lund.

Crédito: Arquivo Pessoal/ Redes Sociais/ Caio Pacheco

O livro inicia revelando a trajetória dos primeiros habitantes da região, originários da África, que cruzaram a Ásia e exploraram as Américas até alcançarem a região cárstica de Minas Gerais, onde Sete Lagoas está localizada. O professor Fabrício Rodrigues dos Santos, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e coordenador do Projeto Genográfico na América do Sul, fornece informações cruciais ao mapear o DNA dos povos globais.

Destaque também para as observações do paleontólogo Cástor Cartelle Guerra, curador do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que enfatiza a singularidade das colunas da Gruta Rei do Mato, descrevendo-as como únicas no mundo. A gestora do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, Maria Honorina Pereira Rocha, anuncia no livro o projeto de transformar o local em Parque Estadual, conferindo-lhe igual importância à Gruta da Lapinha.

"Origens" resgata a criação da Rota das Grutas Peter Lund, concebida por Cástor Cartelle Guerra, desde sua ideia original até o que é hoje conhecida como Rota Lund. Diversos personagens enriquecem a narrativa, como o arqueólogo André Strauss (USP), que detalha a descoberta de 40 fósseis humanos na Lapa do Santo, em Matozinhos.

Crédito: Editora Literíssima

Os arqueólogos Luiz Eduardo Panisset Travassos (PUC Minas) e Marcony Alves, doutorando pela Universidade de São Paulo, complementam a obra ao abordar a importância da região cárstica na preservação das riquezas do passado, desde o povoamento pré-indígena até a descoberta de sítios indígenas em Sete Lagoas.

O professor e geógrafo Eduardo Teixeira destaca a relevância de ensinar sobre o carste em salas de aula, compartilhando sua experiência em escolas públicas e privadas. O livro também presta homenagem a João Guimarães Rosa, apresentando Brasinha, guardião das obras do autor e memória viva de Cordisburgo.

Com fotografias de Daniel Mansur, Leo Drummond e Evandro Rodney (IEF/MG), "Origens" conta com prefácio assinado pelo jornalista e professor Clarindo de Assiz Lima, e posfácio por Alan Keller Figueiredo Jardim, ex-secretário-adjunto de Cultura de Sete Lagoas.

Esta é a quinta publicação de Caio Pacheco entre 2019 e 2023, com o patrocínio do Sicoob Credisete, apoio do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e da gestão do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato.

Da redação, Djhéssica Monteiro.

Fonte: Caio Pacheco.