Vozes da Cidade e Região: O músico Diego Brake revela detalhes sobre seu novo álbum e trajetória artística

No "Vozes da Cidade e Região" desta sexta-feira (24), a nossa redação teve o prazer de conversar com o talentoso músico Diego da Silva Reis, também conhecido como Brake. Aos 32 anos e natural de Sete Lagoas, Brake compartilhou conosco detalhes fascinantes sobre sua carreira musical e adiantou informações empolgantes sobre seu próximo lançamento. O tão esperado álbum "Memórias Antigas" chega no dia 1º de dezembro, prometendo uma experiência musical envolvente e cativante para todos os fãs.

Crédito: Erick Pingui/ @erickpinguim

Diego, que iniciou sua jornada musical aos 12 anos sob influência familiar, encontrou sua verdadeira paixão na adolescência ao participar de seu primeiro projeto de banda, "Amazonas em Chamas", onde atuou como guitarrista. Ao lado de amigos de infância, ele se apresentou em diversas ocasiões, desde igrejas até casamentos, e até mesmo estabeleceu seu próprio estúdio, o "Music Box". No entanto, foi a voz encorajadora de sua madrinha que o impulsionou a explorar o canto.

Atualmente, Brake está ansioso pelo lançamento de seu primeiro álbum solo, "Memórias Antigas", uma obra que retrata vividamente seu passado e sua perspectiva única sobre a vida. Suas inspirações provêm de experiências marcantes que permeiam seus pensamentos, "Este álbum fala muito sobre saudade, acho que uma saudade parecida com a de Sandrinha de Rafa Martins, a falta daqueles que mudaram minha história: Adam Silva, Rafael, Ronilson, Juninho Dias, Mateus Alves, Dona Lourdes."

O músico, cujo repertório não se limita a um único estilo, descreve sua música como uma fusão sem preconceitos rítmicos, incorporando elementos de samba, rock, groove, reggae, entre outros. Suas influências incluem Pitty, Engenheiros, Raul Seixas, Belchior e Criolo.

"Memórias Antigas" será lançado no dia 1 de dezembro de 2023, prometendo não apenas uma viagem nostálgica à infância nos anos 90, mas também uma imersão na vida de Diego Reis. Além da música, o lançamento do disco contará com uma intervenção gastronômica e uma exposição de artes criadas pelo próprio artista, destacando as fases mais marcantes de sua carreira.

Brake, como ele mesmo descreve, é sua representação artística, e o lançamento do álbum é impulsionado pelo desejo de tocar os corações certos, "Minha música cresce junto com minha vontade e meus desejos. O principal objetivo hoje é levar a música aos ouvidos certos, aos corações cheios de saudade como o meu, trazer o melhor para dentro de mim, para que o melhor de mim possa chegar a outras pessoas."

Crédito: Francisco Junior/@jun1ors0uza

Além de sua carreira musical, Diego Reis é um artista multifacetado, tendo se envolvido em diversas profissões ao longo dos anos, incluindo projetos como "Brake Burguer" e "Brake Garage", este último prestes a retornar em breve.

Olhando para o futuro, o músico revela planos ambiciosos para o ano de 2024, com o lançamento de mais dois discos que explorarão menos saudades e mais realidades. E ao ser questionado sobre suas composições favoritas, Diego destaca "Rua 3" e "Premiada Flor" como aquelas que mais o emocionam.

Da redação, Djhéssica Monteiro