WhatsApp vai parar de funcionar em 35 smartphones; veja quais são

Fim da linha para o suporte do mensageiro mais popular em smartphones do Brasil para alguns aparelhos: a partir do dia 1º de dezembro, sexta-feira, 35 modelos de smartphones deixarão de receber atualizações e diversos usuários poderão perder acesso ao WhatsApp.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O avanço do tecnológico do mensageiro é um aspecto importante, oferecendo novos recursos e funcionalidades aos usuários constantemente. Entretanto, tais benefícios só podem ser usufruídos em plenitude por aqueles que possuem smartphones atualizados.

Como consequência, a cada ano diversos modelos tornam-se incompatíveis com as inovações do WhatsApp. Dessa vez, aparelhos como o Samsung Galaxy Trend Lite e Samsung Galaxy Core, por exemplo, serão afetados.

Quais smartphones não suportarão mais o WhatsApp?

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Tred Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Mini Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X 2.

LG Optimus L3 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L7 II

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2II

LG Optimus L4II

LG Optimus F6

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Phone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956-UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Black Night

Archos 53 Platinum

E agora, o que fazer?

Se você é um dos usuários que ainda possui um desses modelos antigos de smartphone, talvez seja a hora ideal para considerar a renovação do seu aparelho.A dependência do WhatsApp é visível – difícil seria encontrar alguém que não utilize o aplicativo diariamente. Poder contar com todas as funcionalidades e recursos do app é essencial, e isso requer um smartphone atualizado. Esteja atento às constantes mudanças e novidades, para que não seja pego de surpresa.

Veja como verificar a versão do Android

Descobrir qual é a versão do seu sistema operacional Android é muito simples. O passo a passo pode ter pequenas variações conforme o modelo de celular, conforme o fabricante, mas de modo geral é seguinte:

Abra o aplicativo “Configurações”;



Toque na opção “Sobre o Telefone” ou “Sobre o Dispositivo”;



Acesse opção “Informações do Software”;



Busque por "Versão Android".

Da redação com Catraca Livre